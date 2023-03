Il produttore che ha insultato Jenna Ortega ora smentisce. Cosa è successo?

Steven DeKnight ha criticato Jenna Ortega per essere un’attrice pretenziosa e tossica” nonostante non abbia mai lavorato con l’attrice. Ora cerca i rimediare. Ecco cosa è successo.

Tempo fa in un’intervista, l’attrice protagonista dello show Netflix, Mercoledì, aveva rilasciato delle dichiarazioni finite subito nell’occhio del ciclone del web che si è diviso tra parole positive e negative: l’attrice infatti aveva candidamente ammesso di correggersi le battute per poter dare al personaggio di Mercoledì, un pò più di spessore e di tocco personale. Un atto che da un punto di vista esterno potrebbe risultare innocente, anzi, lodevole di chi sa fare il suo lavoro e vuole impegnarsi a farlo bene. Sfortunatamente però, al produttore della serie tv Daredevil, Steven S. DeKnight questa dichiarazione non è andata giù e anzi ha suscitato critiche amare da parte sua che ha scritto in un tweet di protesta, in cui leggiamo: “Adoro parlare con gli attore delle loro battute o storie. Ma per la natura della bestia, non hanno il quadro competo di dove sta andando la storia e perché sono necessarie alcune battute affinché il tutto abbia un senso. E’ giovane, quindi forse non sa ancora niente (ma dovrebbe). Dovrebbe anche chiedersi come si sentirebbe se gli showrunner rilasciassero un’intervista parlando di quanto fosse difficile e si rifiutassero di recitare ciò che le viene chiesto. Questo tipo di affermazione è pretenzioso e tossico. Adoro il suo lavoro ma la vita è troppo breve per avere a che fare con persone come lei nel mondo degli affari”.

Ovviamente le sue parole hanno scatenato una dura reazione del web, soprattutto tra coloro che sono fan di Jenna Ortega e della serie tv Mercoledì .

La replica del produttore

Jenna Ortega, la giovane attrice protagonista nella serie tv di Tim Burton, Mercoledì, aveva suscitato le critiche del produttore di Daredevil, Steven DeKnight, per un’intervista nel podcast di Dax Shepard Armcharir Expert.

Durante il podcast infatti l’attrice aveva ammesso di essere stata poco professionale e di aver pestato i piedi sul set per il bene del suo personaggio verso cui era “molto protettiva”: la sola idea che il suo personaggio prendesse parte ad un triangolo amoroso non aveva senso per Ortega e ha continuamente ripetuto agli autori cosa non funzionava secondo lei, a volte cambiando lei stessa le battute e la sceneggiatura. E’ arrivata ad ammettere persino di essere stata insoddisfatta della sua performance.

Per questi motivi poi Steven DeKnight ha dovuto ribadire in un tweet che episodi del genere mettono in cattiva luce l’attore e costringono i produttori a giustificarsi con gli sceneggiatori, gelosi ovviamente del loro lavoro, arrivando a dire che Jenna Ortega ha avuto un comportamento tossico e pretenzioso.

Dopo la risposta calorosa dei fan dell’attrice, è stato costretto a scrivere delle parole di scuse: “Devo ribadirlo: lei è un talento naturale e un’attrice formidabile. E’ solo una situazione sfortunata che la espone a cattiva pubblicità”.