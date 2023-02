American Pie. Eugene Levy spiega perché ha abbandonato la serie

Lo storico attore del franchise di American Pie spiega perché ha abbandonato il suo ruolo all’interno dei film:”Il copione era troppo volgare”.

È conosciuto come uno dei papà più adorabili e degni di nota nella storia del cinema comico. Ma l’icona dei film di American Pie, Eugene Levy ha rivelato di aver inizialmente rifiutato il suo ruolo nel franchise cinematografico.

L’attore, 76 anni, che nei film interpreta il padre del protagonista, Jim Levenstein, interpretato da Jason Biggs, ha detto a Graham Norton di essere stato scoraggiato dalla sceneggiatura impertinente del film. Ha detto nello show: “La sceneggiatura era davvero volgare e ho pensato: ‘Onestamente non vorrei vedere questo film, quindi perché vorrei farne parte“. American Pie infatti, è un film comico-demenziale, che racconta come un ragazzino di 16 si approccia alla propria sessualità, cercando di prendere in giro i tabù che girano intorno all’esplorare il proprio corpo e tenta, con battute scorrette e una comicità semplice, di far capire che siamo tutti un pò ridicoli nell’imparare i segreti dell’amore.

Il comico canadese ha spiegato, tuttavia, di essere stato convinto ad assumere il ruolo iconico dopo essere stato in grado di approtare qualche modifica al suo personaggio.

L’intervista a Eugene Levy

Durante l’intervista da Graham Norton, Eugene Levy ha spiegato perché non ha continuato a recitare all’interno della saga di American Pie:”Dopo che abbiamo improvvisato il ruolo e gli ho suggerito che dovrebbe essere il tipo di papà con cui nessun adolescente vorrebbe uscire, ho accettato di farlo“.

American Pie è una commedia di formazione, pubblicata nel 1999, che segue le vite di cinque liceali e le loro imprese sessuali. Dopo l’incredibile successo del primo film, la commedia sexy è diventata un franchise internazionale, con tre sequel diretti e cinque spin-off indiretti. Il personaggio di Eugene è apprezzato dai fan per essere goffo e tuttavia di supporto a Jim e per le sue conversazioni mortificanti con suo figlio su tutto ciò che riguarda il sesso. Ha continuato poi l’attore:”All’inizio ho detto di no perché quello che non sapevano quando mi hanno offerto il lavoro è che non amo viaggiare. Non lo odio, ma è un dolore. Quando superi i controlli di sicurezza dell’aeroporto, sono pronto per tornare a casa. Non sono una persona molto avventurosa, ma sono andato in posti fantastici, ed è stato un bel concerto”.

Tuttavia, sembra che le vecchie abitudini siano dure a morire per questa settantenne star dello schermo, poiché ha anche condiviso di aver cercato di rifiutare il suo ruolo anche nella serie Apple TV +.