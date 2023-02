Guendalina Tavassi come una furia contro gli autori del Gf Vip: chissà come reagirà Signorini

Si avvicina la fine dell’avventura del GF VIP e la tensione sale: Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, contesta in maniera piuttosto accesa le ultime decisioni da parte degli autori del programma nei confronti dei concorrenti.

La puntata di lunedì 20 febbraio del “Grande Fratello VIP” ha visto Alfonso Signorini riprendere gli inquilini rimasti nella casa di Cinecittà a causa del comportamento decisamente non ineccepibile delle ultime settimane. Il conduttore ha avvisato i concorrenti di un provvedimento disciplinare a loro carico: il budget della spesa settimanale subirà infatti il dimezzamento.

Signorini ha fatto presente che gli atteggiamenti aggressivi assunti dai vipponi negli ultimi tempi non riflettono assolutamente lo spirito del programma: le continue liti e le reazioni spesso violente sono ormai all’ordine del giorno nei rapporti quotidiani e vanno sanzionate, per cui per colpa dell’atteggiamento di alcuni, tutti verranno puniti e dovranno subire delle conseguenze.

La decisione della produzione ha sollevato un polverone, soprattutto in seguito all’intervento sui social da parte di Guendalina, la sorella di Edoardo Tavassi. La ragazza ha condiviso, tramite una storia su Instagram, una riflessione piuttosto dura, contestando apertamente l’atteggiamento e le scelte operate dagli autori del programma.

“Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri, toglie il Gf vip night che offriva sano divertimento, ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità, non mostra un momento bellissimo e pieno di emozione come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol” si sfoga Guendalina.

Signorini punisce e Guendalina Tavassi non ci sta: l’attacco agli autori del GF VIP è durissimo

“Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi” conclude la Tavassi, mettendo in evidenza la convinzione che siano proprio gli autori a fomentare le dinamiche tossiche, penalizzando quelle positive, salvo poi condannare in maniera ipocrita gli atteggiamenti negativi attecchiti nella casa.

In effetti, nel corso della puntata, lo stesso Alfonso Signorini ha espresso disappunto nei confronti dei concorrenti e delle loro dinamiche di gioco, arrivando ad affermare: “Io a volte cambio canale, non dovrei dirlo, ma non vi si può guardare”. “Non si ricorderanno di voi tra un mese” ha profetizzato Sonia Bruganelli, prendendo le distanze dai vipponi.

Eppure questo cast è frutto delle scelte di una produzione probabilmente consapevole di creare un mix letale mettendo insieme determinati personaggi in convivenza forzata. Gli scontri e i drammi creano hype nel pubblico e infatti trovano largo spazio nel programma: dunque le osservazioni di Guendalina sono del tutto legittime. Forse Signorini non dovrebbe “piangere sul latte versato”, ma non farlo cadere.