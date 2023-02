Marco Bellavia, volto noto spiffera retroscena su di lui: “È stato circuito da…”

Dopo l’esperienza al “Grande Fratello VIP”, in cui il conduttore aveva raccontato della sua depressione, subendo veri e propri atti di bullismo da alcuni compagni, si torna a parlare di Marco Bellavia e del suo rapporto con Pamela Prati.

La fragilità di Marco Bellavia è emersa in maniera prepotente in occasione della sua partecipazione all’ultima edizione del GF VIP. Durante il programma, Marco si era aperto circa la sua depressione, ricevendo però da alcuni suoi compagni un rifiuto totale, sfociato anche in atti apertamente vessatori, tanto da spingerlo ad abbandonare il programma.

La brutta avventura di Bellavia al GF VIP, però, contiene anche delle note positive: da una parte, l’ondata di affetto e solidarietà straripante del pubblico e, dall’altra, la tenera amicizia sbocciata con la showgirl Pamela Prati, coinquilina di Bellavia nella casa di Cinecittà, con la quale l’ex volto di Bim Bum Bam sognava un futuro sentimentale da condividere.

Purtroppo, con il passare dei mesi, le cose sembrano essere andate in maniera completamente diversa. Recentemente, il settimanale “Chi” ha pubblicato alcune foto che mostrano Marco Bellavia tra le braccia di un’altra donna. Le immagini sono inequivocabili: Marco bacia quella che appare come la sua nuova fiamma.

Al posto di Pamela, accanto all’ex gieffino compare Sheila Capriolo: attrice, conduttrice e influencer, la donna legge i numeri del lotto sul canale 7 Gold. I paparazzi li hanno sorpresi insieme in un ristorante di Milano e li hanno immortalati mentre si scambiavano effusioni dentro e fuori il locale. “Probabilmente sorprenderà anche Pamela Prati” il laconico commento del giornale sul reportage.

Marco Bellavia sarebbe stato ingannato e circuito: la rivelazione da una persona che lo conosce bene

Ovviamente, via social, non si è fatta attendere le reazione di Pamela Prati, che ha condiviso il commento di un utente: “Prima dichiarava amore per Pamela Prati e adesso si fa fotografare con un’altra donna. Che vergogna mamma mia. Ho sempre avuto la sensazione che lui ci avesse preso in giro tutti, ma dopo questa ho avuto la conferma”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tony Toscano (@tony_toscanofirst)

Sulla vicenda, alla fine, è intervenuto anche il manager di Bellavia, Tony Toscano, ospite dell’ultima puntata del GF Vip Party, condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. “Marco Bellavia è stato circuito da una persona uscita dal nulla, che l’ha tampinato per prendere un caffè con lui, siamo caduti dal pero in una situazione non prevista. In tutte le foto pubblicate non c’è niente di reattivo”.

Le dichiarazioni di Toscano, agente anche di Sarah Altobello, rimescolerebbero le carte in tavola. “Il sogno di Marco per Pamela c’è sempre. Lui la stima, la rispetta e le vuole bene da quando è uscito dalla Casa” sostiene Toscano, lasciando intuire il desiderio di Marco Bellavia di riallacciare i rapporti con la Prati.