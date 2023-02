Luca Onestini, finalmente il vero motivo della rottura con Ivana: non poteva essere peggiore

Al “Grande Fratello VIP”, due ex d’eccezione, Luca Onestini e Ivana Mrazova, stanno avendo l’opportunità di riflettere sulla fine del loro rapporto, nato in una passata edizione del programma e ritenuto da entrambi molto importante.

Si torna sempre sul luogo del delitto, recita il noto adagio. E infatti adesso Luca Onestini e Ivana Mrazova sono di nuovo insieme esattamente nel luogo che ha visto nascere la loro storia d’amore, la casa del “Grande Fratello VIP”. I due ex stanno dimostrando di essere ancora legati l’uno all’altra, nonostante il naufragare della relazione a causa di motivazioni contrastanti.

La ex coppia potrebbe allora riuscire a riannodare il filo dell’amore proprio grazie alla nuova permanenza all’interno della casa di Cinecittà. Questa ulteriore occasione di confronto potrebbe aiutarli ad analizzare meglio i motivi del loro allontanamento, provando a mettere da parte l’orgoglio, per superarli.

Di certo, nell’aria, c’è un certo sentore di ritrovata tenerezza. Non a caso, in vista della fine dell’esperienza del GF VIP, Luca Onestini ha voluto condividere con i compagni il ricordo del primo appuntamento con Ivana, lontani da occhi indiscreti. “Lei all’inizio aveva una certa tensione. (…) La cosa più bella è stata guardarla negli occhi fuori da qualsiasi telecamera. Quel momento è lì è magico”.

“Ero un po’ imbarazzata” ha precisato la modella: una volta fuori dal programma e senza gli altri intorno, Ivana temeva che l’appuntamento avrebbe potuto risultare noioso, ma, alla fine, il divertimento reciproco ha avuto la meglio, spazzando in poco tempo ogni resistenza o impaccio.

Vengono a galla i motivi che hanno portato alla rottura tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Certo, nei giorni scorsi, tra i due ex c’è stato un fitto scambio di recriminazioni circa la separazione. Ivana ha rivelato di aver sofferto la mancata vicinanza di Luca Onestini nel periodo più brutto della sua vita, coinciso con la perdita del padre. In un momento di grandissima difficoltà, la modella ha sentito di non poter contare pienamente sul suo compagno.

Luca guarda Ivana e dice senti se quello che mi hai detto lo sentì davvero ti chiedo scusa,è rotto dal pianto e si scusa per tutto quello che non è riuscito a farle arrivare nonostante lui abbia fatto il massimo🥺 lei lo svolta crollando in pianto❤️ #Gfvip #Luvana pic.twitter.com/TLjn5dHxP0 — 𝓢𝓮𝓡𝓰𝓲𝓞˜🇮🇹🦂🇪🇸 (@Sergio24101) February 18, 2023

Luca Onestini ha spiegato al contrario di essere convinto di avercela messa tutta: “Ti chiedo scusa se non ti ho dato abbastanza ma ti ho dato tutto quello che potevo. Se per te non era sufficiente, mi dispiace. Ti chiedo scusa ma non so che cosa avrei potuto fare di più”. Chissà se l’ultimo mese nella casa del GF VIP lo aiuterà a capirlo.