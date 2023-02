Buffy l’ammazzavampiri e Dolly Parton. Che correlazione hanno?

Sarah Michelle Gellar rivela nuove informazioni dal set di Buffy L’ammazzavampiri. Dolly Parton avrebbe giocato un ruolo fondamentale per la messa in onda. Ecco perché.

Non tutti sanno che oltre a Sarah Michelle Gellar, che tutti ricordiamo principalmente per il suo ruolo da protagonista in Buffy l’ammazzavampiri, all’interno dello show a quanto pare c’era anche la cantante e attrice texana Dolly Parton, il cui ruolo nella serie era passato totalmente inosservato.

Questo perché sarebbe stato davvero inusuale mettere in uno show che parla di vampiri, un’icona texana di musica country Americana con frangette e stelline: a parte per il legno di frassino con cui si costruiscono chitarre e paletti da conficcare in altri vampiri, Buffy e Dolly non hanno nulla in comune.

Eppure Dolly Parton è stata la cofondatrice di Sandollar Entertainment.

Dolly Parton e Buffy l’ammazzavampiri

Dolly Rebecca Parton è una cantautrice, musicista e attrice statunitense, molto famosa in America per il suo contributo al genere country. Mettiamola così: il suo corrispettivo italiano sarebbe sicuramente Roberto Murolo che con la sua musica ha fatto conoscere a tutti il genere neo melodico.

In un’intervista alla protagonista dello show Buffy l’ammazzavampiri, l’attrice Sarah Michelle Geller che interpreva il ruolo di Buffy, ha rotto il silenzio: si vociferava da tempo, dopo che lo show fosse finito, che Dolly Parton fosse la producer della serie tv: “All’inizio abbiamo ricevuto dei regali di Natale da parte della produzione e io pensavo ‘Non sa nemmeno chi io sia’. Poi, un giorno, qualcuno le ha chiesto di me e lei si è complimentata per lo show e per il mio lavoro. Mi sono detta ‘Oh, ora posso morire in pace, Dolly Parton sa chi sono e pensa che sia brava’. “

Parton infatti è stata la cofondatrice di Sandollar Entertainmente, la società di produzione che ha voluto scommettere sul franchise, nonostante lo scarso successo del film del 1992 con Kristy Swanson che diede inizio alla saga. La sandollar non abbandonò il progetto e anche grazie al contributo di Gail Berman pensò di trornare ad investirci su.