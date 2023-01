Pinocchio: gli adattamenti più famosi fino ad oggi

Il pubblico è ormai abituato a incontrare Pinocchio, tanto da chiedersi quale sarà la prossima trasposizione cinematografica, tra chiavi di lettura sempre nuove. A questo punto, ci siamo chiesti quali tra gli adattamenti realizzati sono i più amati e famosi fino ad oggi. Eccoli qui!

L’ultimo remake del burattino più amato al mondo risale a qualche mese fa, con Guillermo Del Toro. Il primo adattamento del romanzo di Collodi e di Pinocchio? Nel 1911.

Pinocchio di Guillermo Del Toro (2022)

Il film di animazione di Guillermo Del Toro è una cupa opera di espressione del linguaggio maturo e adulto. Il titolo originale del film, Guillermo Del Toro’s Pinocchio, lo rende iconico e artistico: non è il solito film per bambini, ma è un film di animazione. Del Toro parla della morte del burattino di legno, tra il dolore immenso del papà Geppetto, una creatura fatata, il rapporto con la cristianità e un sottile sarcasmo. Disponibile su Netflix.

Pinocchio (2019)

La storia di Pinocchio di Matteo Garrone è nota, tra tradizione e grande passione per i dettagli, grande interpretazione di Roberto Benigni nei panni di Geppetto e di Federico Ielapi nel ruolo del burattino. Il film vanta due candidature ai Premi Oscar, ben 15 ai David di Donatello (con cinque vittorie) e 10 ai Nastri d’Argento (con 7 premi vinti).

Pinocchio (2002)

Il film del 2002 di Benigni è fortemente legato al film di Garrone, ma le due trasposizioni cinematografiche hanno avuto un successo nettamente diverso. Il Pinocchio di Benigni è il film più costoso mai realizzato: 45 milioni di euro. Gli incassi? Deludenti. Negli USA il film guadagnò quasi 3 milioni e mezzo di dollari. Anche in Italia i risultato non furono come quelli auspicati. Il risultato degli incassi globali? Insufficienti.

Pinocchio della Disney (1940 – 2022 )

Recentemente, il film di animazione Pinocchio è arrivato su Disney Plus in una versione live – action. Il film, candidato come peggior film di animazione al Razzie Awards 2023, ha un buon livello di fedeltà al film originale del 1940 ma perde la magia del film, puntando tutto sulla tecnologia.

Pinocchio (1911)

Il primo adattamento del libro di Carlo Collodi risale al 1911, quando Giulio Antamoro, con la produzione della casa cinematografica più famosa del cinema muto Cines. Pinocchio fu interpretato dall’attore francese Ferdinand Guillaume. La pellicola di Antamoro ha uno storytelling a episodi coerente con l’idea proposta da Carlo Collodi. Il Romanzo originale venne pubblicato a puntate su un Quotidiano per bambini. La coerenza narrativa del romanzo lo ritroviamo anche nella trasposizione teatrale, in tanti piccoli frammenti.