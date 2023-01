Dana Saber, uscita dal Gf rivela un dettaglio imbarazzante: “Ecco chi puzzava”

La modella Dana Saber, ormai definitivamente uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip”, non risparmia dichiarazioni colorite e taglienti sugli ex coinquilini e su Instagram rivela chi tra i compagni non emanava un buon odore.

L’esperienza della modella Dana Saber all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip” non è stata particolarmente edificante: seppur breve, la sua permanenza ha comunque lasciato il segno, spesso in negativo. Dana ha avuto modo di far parlare spesso di sé, in un susseguirsi di litigi, polemiche e scivoloni anche non di poco conto.

Come dimenticare la sua dichiarazione d’amore per Vladimir Putin, definito il suo uomo ideale, o la volontà di posare per il calendario 2023 vestita da militare e armata di kalashnikov? Le uscite di Dana hanno provocato non pochi imbarazzi tra le fila dei coinquilini, che spesso l’hanno trovata inopportuna e cattiva nei loro confronti, come dichiarato da Edoardo Donnamaria.

“Mi hai dato del cane due volte prima. Te non stai bene, hai il cervello in pappa. Ridi come una cretina, sei una pazza. Meglio essere un cane e avere però il cervello funzionante. Ragazzi è arrivato il premio Nobel. Ridi quando vedi Antonella che racconta cose che la fanno stare male, ma che ca**o ridi? Sei pure cattiva oltre che matta. Sei perfida” aveva sbottato Donnamaria.

La risposta della Saber rivelava però la sua acredine nei confronti di Oriana Marzoli: “Ti ho dato del cane di Oriana! Certo, ho fatto bene a dartelo. Fai ridere, hai il cervello? Io ridevo di te e non di Antonella non che non sta bene. Bla, bla, bla, scienziato trasformato in cane di Oriana. Ipocrita, sei piccolo e scienziato non lo sei, non fare il fenomeno con me abbassati”.

Dana Saber continua ad attaccare gli ex compagni del GF Vip: ecco chi puzzava

“Io faccio la lecca cose? No cara mia io non lecco proprio nulla e mai ti leccherò, perché ce l’hai sporco!” aveva detto poi Dana all’indirizzo di Oriana, mentre entrambe erano coinquiline nella Casa più spiata d’Italia. Queste parole al veleno sono rimbalzate su tutte le piattaforme social, creando un acceso dibattito circa la presunta scarsa igiene intima di Oriana.

Ora che Dana Saber è definitivamente fuori dai giochi, la sua opposizione a Oriana non si ferma e, anzi, su Instagram la modella pubblica una replica a una domanda diretta di una follower, che le chiede se effettivamente Oriana puzzasse. “Sì” è la risposta lapidaria della controversa modella, che ha annunciato sui social la volontà di non partecipare in studio alla diretta condotta da Alfonso Signorini.