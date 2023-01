Anton Cechov, tutto sul nuovo film con Nicolas Giraud

Presto Nicolas Giraud arriverà al cinema con un film biografico dedicato allo scrittore russo Anton Cechov. Ecco il trailer e tutte le info utili.

A gennaio uscirà nei cinema italiani Anton Cechov, il film che racconterà la vita dello scrittore e drammaturgo russo. A vestire i panni del protagonista c’è Nicolas Giraud, già noto al grande pubblico per i suoi ruoli in Adele e l’enigma del faraone e Fratelli nemici). La pellicola si concentrerà in particolare sulle vicende intime e familiari del grande artista, considerato il padre del teatro contemporaneo, dal momento che ha rivoluzionato le regole della drammaturgia e lo stile della recitazione.

Il film arriverà nelle sale il prossimo 26 gennaio, tra pochissimi giorni ed è prodotta da Wanted Cinema. Si è scelto questa data in occasione dell’anniversario della nascita dello stesso Anton Cechov, avvenuta il 29 gennaio 1860 nell’ex impero zarista, più precisamente in Taganrog, nella moderna Russia. E’ l’ultima pellicola diretta da René Féret, scomparso nel 2015.

Non è solo un film storico e biografico, ma anche drammatico, dal momento che la vita dello scrittore è stata costellata anche da eventi tragici. Nel cast c’è anche Lolita Chammah, che interpreta Masha, la sorella del poeta.

Anton Cechov, tutto sull’ultimo film di René Féret

Anton Cechov è ambientato nella Russia del XX secolo e inizia proprio nell’estate del 1890. In questo momento l’intera famiglia Cechov è sostenuta economicamente da Anton, medico che arrotonda scrivendo testi e poesie per giornali locali. Tutto cambia dopo l’incontro con due importanti scrittori e editori russi, che subito riconoscono il suo talento e lo aiutano a far decollare la sua carriera nei salotti intellettuali di tutta la Russia. Per Anton Cechov sembra l’inizio di un sogno, ma tutto precipita con la morte del fratello: dopo questo tragico evento, decide di ritirarsi a vita privata e scrivere, da solo.

Il cast comprende grandi attori internazionali, tra cui Frederic Pierrot, che interpreta lo stesso Lev Tolstoj, che nella vita reale conosceva e ammirava davvero il collega. Si tratta sicuramente di un film da non perdere, non solo a livello di trama, ma anche per chi desidera conoscere di più sulla storia e sulla letteratura russa.

Il regista è René Frenét, considerato una vera e propria autorità dal cinema francese. Ha studiato alla Scuola Drammatica di Strasburgo e nel corso della sua carriera non ha solo girato numerose pellicole di successo, ma anche insegnato all’università. E’ scomparso nel 2015, a 69 anni, dopo una lunga malattia.