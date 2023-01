Giaele De Donà fa imbestialire il marito: le immagini sono da bollino rosso

Al “Grande Fratello Vip” è tempo di nuove dinamiche tra due vipponi, per la gioia del padrone di casa Alfonso Signorini. Sarebbe in corso un “avvicinamento pericoloso” tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli.

Al “Grande Fratello Vip”, già da qualche giorno, il pubblico sta assistendo a una sempre più forte sintonia tra due vipponi rinchiusi nella casa. Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, nipote di Tommaso Maestrelli, storico allenatore della Lazio, sono vicini e affiatati come non mai. La modella è tra i concorrenti finiti in nomination e potrebbe abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Probabilmente, il rischio dell’uscita ha spinto Giaele a giocarsi per bene le sue carte, sfruttando al massimo il tempo all’interno della casa, decidendo di passarlo all’insegna del divertimento che, in questo caso, passa per un atteggiamento continuamente stuzzicante nei confronti dell’ex calciatore suo coinquilino.

Andrea non sembra per niente indifferente al canto di sirena di Giaele e pare gradire parecchio le sue attenzioni e le sue provocazioni, in un susseguirsi di battute, punzecchiamenti, abbracci e momenti di intimità e confidenza condivisi insieme. Di certo, all’interno della Casa non proliferano solo tensioni e antipatie, ma, al contrario, fioriscono nuove tenere, ma mica poi tanto, amicizie.

Tra Andrea e Giaele la temperatura insomma sta salendo, in barba al di lei ricco marito, Bradford Back. I due hanno deciso di ritagliarsi infatti un momento intimo e speciale tutto per loro, lontani dagli occhi puntati di tutti gli altri concorrenti. E il loro incontro notturno ha fatto strabuzzare gli occhi a molti dei followers del programma.

“Grande Fratello Vip”: appuntamento in piscina per Giaele De Donà e Andrea Maestrelli

Giaele e Andrea si sono allontanati dai compagni e appartati in piscina per commentare la serata trascorsa in pieno relax. Così, è partito un bagno notturno che li ha visti molto vicini, tra abbracci e giochi d’acqua, a scambiarsi le loro opinioni reciproche.

1) 50 MINUTI FA LA MURGIA E ANDREA PARLANO ALL’ORECCHIO, SI CAPISCE CHE “DEVE PROVARCI SE NO ESCE” “LEI LO VORREBBE” “TANTA GENTE HA GIÀ SCOPATO IN CASA”

2) LA MURGIA VA A PARLARE CON GIAELE

3) ANDREA E GIAELE IN PISCINA ☠️#gfvip #gioellers #oriele #incorvassi #donnalisi pic.twitter.com/eH169XRqK5 — 💫 Alina 💫 (@iamalizaa) January 18, 2023

“Potrebbe essere l’ultima settimana che passiamo insieme. Se ti devi dichiarare, cosa che so che farai, ti conviene farlo adesso e non aspettare troppi giorni” ha detto Giaele, tra il serio e il faceto, con uno sguardo furbo e sbarazzino che ha fatto impazzire i fan desiderosi di nuove ship, ma ha acceso anche i dubbi di chi ritiene si tratti solo di strategia per allungare la permanenza in Casa.