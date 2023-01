Simone Buzzi, il dramma della malattia: la confessione lacerante sul suo calvario

Simone Buzzi, simpatico chef romano protagonista della trasmissione “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici, è tornato in onda dopo aver affrontato e superato una malattia importante.

Il pubblico si è commosso il 18 gennaio scorso per il ritorno “a sorpresa” dello chef Simone Buzzi, da qualche tempo assente dallo schermo, nel programma di cucina di Antonella Clerici in onda dal lunedì al venerdì a mezzogiorno sulla rete ammiraglia Rai: il cuoco romano è stato accolto con grande emozione da tutto il cast e dallo staff del programma.

Antonella Clerici durante la puntata ha annunciato l’arrivo “inaspettato” di Simone, che è entrato in studio con un look completamente diverso rispetto al passato, senza il famoso ciuffo che lo ha reso uno dei cuochi preferiti dai telespettatori, ammaliati anche dalla sua ironia e dalle sue gustosissime ricette, sempre ad alto tasso calorico per la “disperazione” della nutrizionista Evelina Flachi.

Il motivo per il quale Simone Buzzi ha perso i capelli è in realtà molto serio e non ha a che fare con la vanità: il cuoco infatti, come ha spiegato la stessa Antonellina, ha dovuto affrontare il difficile percorso di una malattia definita da lui stesso “tosta”, il cancro. Simone però non ha mai perso la sua grande forza d’animo e ha guardato in faccia il tumore, affrontando con coraggio le cure.

“È una sorpresa, è una vera emozione! Io sono a mio agio con i pelati, non ti preoccupare” ha sdrammatizzato subito la Clerici, mentre il collega chef Ivano Ricchebono si è sciolto in lacrime liberatorie, nonostante il suo celebre carattere da duro. Subito dopo, è lo stesso Simone Buzzi a dare la buona notizia: il cancro non c’è più e lui è finalmente guarito e pronto a tornare tra i fornelli.

Lo chef Simone Buzzi ha voluto raccontare il percorso di guarigione dalla sua terribile malattia su Instagram

Dopo la trasmissione, Buzzi ha voluto condividere su Instagram con i suoi amici e i suoi followers il percorso difficile di guarigione dalla malattia, affrontata però con il piglio guascone proprio del carattere dei romani: in un video molto emozionante Simone ha mostrato le immagini della durezza delle cure, facendo però trasparire anche la sua positività, da esempio per chi sta affrontando lo stesso calvario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Buzzi (@chef_simone_buzzi)

“Grande!!! La tua forza, la tua voglia di vivere dona a me e a chi come me da anni lotta contro il cancro il coraggio di guardare avanti, di stringere i denti e la forza di continuare a lottare…. Grazie!!!” ha commentato non a caso uno degli utenti.