Maddalena Svevi, com’era prima di entrare ad Amici: irriconoscibile è dire poco!

Maddalena Svevi, allieva di danza della scuola di Amici di Maria De Filippi, è finita al centro delle polemiche per il coinvolgimento nel famigerato “Noce moscata gate”, ma prima di entrare nella scuola era molto diversa da adesso.

Non si placa la tempesta scoppiata sulla scuola di Amici dopo l’esplosione dello scandalo di Capodanno. La vicenda ha portato all’eliminazione diretta di Tommy Dali da parte di Rudy Zerbi, all’uscita di Guera, rimessa in sfida con Cricca, e alla sfida immediata per Wax, Maddy, Samu e NDG. Tutti e 6 i ragazzi sono coinvolti in “fatti gravissimi” non ancora meglio precisati.

Sui social continuano a impazzare molteplici teorie, tra cui spicca quella della “sniffata” di noce moscata per avere effetti allucinogeni, a cui si contrappongono però decise smentite, soprattutto da parte di alcuni diretti interessati e persone a loro vicine. Di certo, il silenzio di Maria e della produzione sui fatti reali non fa altro che alimentare supposizioni, veleni e attacchi.

Intanto, per i 4 allievi coinvolti rimasti all’interno della scuola ora è tempo di fare i conti con i propri professori, di certo profondamente delusi per il clamore negativo scatenato dal comportamento irresponsabile dei loro pupilli. Nel daytime di martedì 17 gennaio, in particolare, il coreografo Emanuel Lo ha avuto un confronto durissimo con la ballerina Maddalena Svevi.

“Sono deluso da te, ti ho visto avere degli atteggiamenti infantili, senza senso. Ti ho visto prendere a modello degli esempi che tali non sono” ha detto Emanuel alla sua ballerina. “Quella maglia è sempre più lontana, non so neppure se te la darò più. Io voglio vederti concentrata sull’arte e la prima cosa che chiedo è di toglierti il cellulare e poi avrai l’obbligo di rientrare in casetta per le 22.00”.

Maddalena Svevi, coinvolta nel Capodanno gate: ecco com’era prima di entrare nella scuola di Amici

La ragazza è una delle ballerine più promettenti dell’edizione di Amici di quest’anno e questo scivolone rischia di offuscarne il talento. Intanto, nonostante le critiche piovute addosso a lei e ai suoi compagni “di scandalo”, i suoi followers continuano a supportarla sui social. Scorrendo il suo profilo Instagram è possibile anche individuare uno scatto che la ritrae in maniera molto diversa da come appare oggi.

Nel post di Instagram, precedente al suo ingresso all’interno della scuola più famosa d’Italia, infatti, Maddalena Svevi sfoggiava una folta chioma di capelli castani e lisci. Una capigliatura del tutto opposta a quella bionda e riccia a cui la ragazza ci ha abituati .