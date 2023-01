Alessia Marcuzzi stroncata senza il minimo scrupolo: notizie pessime in Rai

L’esordio di Alessia Marcuzzi su Rai 2 con il suo nuovissimo show “Boomerissima”, trasmissione della rinascita dopo lo strappo netto con Mediaset, riceve giudizi non propriamente entusiastici da parte dei critici.

Dopo l’addio a Mediaset, la conduttrice Alessia Marcuzzi riparte da Rai 2 con uno spettacolo che mixa il game show e il varietà, confrontando la generazione dei Boomer e quella dei Millennials. L’esordio della Marcuzzi ha registrato 1,3 milioni di telespettatori e uno share del 7,4 per cento.

Si tratta di un risultato non disastroso, ma non propriamente esplosivo, nonostante la formula del format, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, che fa incontrare epoche diverse, rappresentate da 2 gruppi di celebrità, impegnati a vivere un’immersione negli anni Ottanta, Novanta e Duemila.

In realtà, la seconda puntata del programma, andata in onda il 17 gennaio, ha ottenuto una crescita sensibile. I dati d’ascolto sono aumentati e Alessia Marcuzzi ha ottenuto un grande rimbalzo su tutti i canali social: “Boomerissima” è trend topic su Twitter, guadagnando interesse anche su molte altre piattaforme.

Eppure, qualcuno ha già deciso di gettare una pietra tombale sull’esperienza di Alessia Marcuzzi in Rai, bollando il suo nuovo show come una sorta di esperimento risibile. A far scalpore è che le critiche nei confronti della Marcuzzi provengano proprio dalla ribalta di un altro programma di Mamma Rai.

“Boomerissima” di Alessia Marcuzzi stroncata direttamente in casa Rai: parole durissime

Dopo la stroncatura di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, infatti, dagli studi di TvTalk, il rotocalco di Massimo Bernardini in onda su Rai 3 che analizza i programmi televisivi italiani, giungono le parole durissime di Riccardo Bocca, che non ha certo usato mezzi termini per definire “Boomerissima”.

“Mi aspettavo l’annunciato scontro generazionale e invece qui c’è un accumulo di elementi telepatologici importante. C’è la tristocrazia del passato che viene sminuito in una serie di giochi in salsa karaoke, c’è la presentazione del presente come il regno della banalità, quando il presente è tutto fuorché banale” ha sentenziato Bocca.

“Alcuni ospiti non sono stati utilizzati. Penso all’attrice Valentina Romani che credo non abbia detto una parola. Oppure alcuni ospiti sono stati sbagliati, penso a Tamberi, bravo ragazzo, ma che non sa fare spettacolo” ha continuato il critico televisivo.

“C’era questo meraviglioso venticello di stile Mediaset che soffiava sulla serata. Credo che questo sia uno spettacolo straordinario che sia perfetto nella cameretta di Alessia Marcuzzi” ha dunque concluso Riccardo Bocca.