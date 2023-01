“Decision To Leave”: l’acclamato film sudcoreano arriva in Italia dal 2 febbraio

Abbiamo raccolto le informazioni su “Decision To Leave”, il nuovo film di mistero e romantico sudcoreano. In uscita il prossimo 2 febbraio.

Il regista Park Chan, premiato a Cannes, torna con un film in collaborazione con la società di distribuzione e produzione Lucky Red. Il cineasta Park Chan è stato premiato a Cannes per la miglior regia ed è stato candidato dalla Corea per gli Oscar per il miglior film internazionale. C’è tanta aspettativa per il thriller sentimentale che vede protagonisti Tang Wei e Park Hae.

Il nuovo film di Park Chan Wook abbraccia il genere thriller a quello romantico passando per il noir con un pizzico di azione. La freschezza di cui si fa carico è un omaggio ai grandi classici. Molti esperti hanno paragonato le sue opere al cinema di Hitchcock.

La trama ufficiale del film

Mentre il detective Hae Jun lavora sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l’interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

Il cast, la colonna sonora e curiosità inedite

Il cast è composto da nomi famosi in Corea del Sud, come Park Hae-il e Tang Wei ( i protagonisti), Lee Jung-hyun, Go Kyung-Pyo, Shin-Young Kim, Jung Young Sook, Seung-mok Yoo, Teo Yoo, Jeong Min Park, Seo Hyun-woo, Jeong Ha-dam, Hak-joo Lee, Yong-woo Park, Jung Yi-seo. L’idea del regista per la realizzazione del film è stata una serie di romanzi polizieschi svedesi dal titolo “The Story of a Crime” .

Il cineasta Park Chan-wook sta rivoluzionando il cinema coreano… I suoi film hanno una trama narrativa molto potente e gli effetti sono a dir poco pazzeschi. I suoi film, con il passare degli anni, sono diventati una sicurezza per i cinefili.

Il regista Park Chan-wook ha dichiarato di aver scelto delle riprese speciali per il suo film… Addirittura, alcune riprese sono state registrate con il cellulare, per dare un senso di veridicità maggiore ai personaggi, che si guardano nella trama. Trama, effetti speciali, ma anche estrema attenzione al dettaglio.

La colonna sonora del film è stata scelta minuziosamente: è del compositore Cho Young-wuk & The Soundtrackings, disponibile oggi su Amazon Prime.