Massimo Giletti, sgambetto clamoroso contro Totti e Noemi: la rivelazione è pesante

Il 15 gennaio Massimo Giletti è ritornato in onda con Non è l’Arena, sganciando la bomba di un grande scoop: l’esclusiva apparizione in tv di Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti.

Dopo la pausa natalizia, su La7 domenica sera è tornato il talk show dedicato a reportage e dibattiti sui temi più scottanti dell’attualità italiana e internazionale. Massimo Giletti ha voluto regalare ai suoi telespettatori una ripartenza “col botto”, concentrandosi su uno degli argomenti di gossip che più sta tenendo banco da metà 2022: la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Il conduttore ha incluso nella scaletta della puntata anche altri due argomenti “caldi”: in primo luogo, un approfondimento sul caso del cardinale Angelo Becciu, ex sostituto alla Segreteria di Stato vaticana, sotto processo per numerose accuse, tra cui quella di peculato. Oltre agli audio inediti dell’ex collaboratore Perlasca, Giletti ha presentato in studio Francesca Chaouqui, al centro del caso Vatileaks.

Successivamente, Giletti si è occupato di “Qatargate“, l’inchiesta che scoperchiato la corruzione serpeggiante nel Parlamento europeo. Le indagini, condotte dalla magistratura belga, in concomitanza con i Mondiali di calcio del Qatar, hanno scatenato uno scandalo che rischia di mettere a repentaglio la credibilità delle istituzioni e dei politici europei.

Il piatto forte della serata, però, è stata l’intervista esclusiva rilasciata dall’imprenditore Mario Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi, attuale compagna del Pupone dopo la separazione da Ilary Blasi. Caucci ha rivelato una serie di retroscena pesanti sul passato della ex moglie e non ha risparmiato commenti sulla sua relazione con l’ex Capitano della Roma..

Massimo Giletti riparte con lo scoop: intervista esclusiva all’ex marito di Noemi Bocchi, la compagna del Pupone

Mario Caucci ha parlato senza filtri del suo matrimonio fallito con l’attuale compagna di Totti, al quale ha voluto lanciare un messaggio ben preciso: secondo Caucci, Francesco sarebbe colpevole di aver lasciato che la famiglia si sfaldasse.

“Ho deciso di parlare in tv perché questa storia è la pagina più nera della mia vita”, ha spiegato Caucci. “Ci siamo incontrati a una festa di amici comuni, ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a frequentarci praticamente da subito. Noemi era una bellissima ragazza, una volta era ancora più bella nella sua semplicità”, ha sottolineato l’imprenditore.

“Noemi è una donna che ti sa prendere perché ti fa vedere e vivere il lato bello della vita, legato allo star bene”. Ai microfoni del programma di Giletti, Caucci non ha risparmiato a Totti un avvertimento dal sapore amaro: “Noemi è una donna molto furba che sa dove vuole arrivare e dov’è ora lo dimostra pienamente”.