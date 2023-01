Angela Brambati, dai Ricchi e Poveri al tremendo tradimento del marito: l’amante è famosissima

I Ricchi e Poveri tornano in tv a “The Voice Senior” senza il recentemente scomparso Franco Gatti: Angela Brambati è stata al centro di un triangolo amoroso che ha portato a una delle separazioni più clamorose della musica italiana.

Angela Brambati, la “brunetta”, e Angelo Sotgiu, il “biondo”, dopo la scomparsa del Baffo e la reunion dei Ricchi e Poveri nella formazione originale in quattro al Festival di Sanremo del 2020, tornano su Rai 1 come nuovi coach di “The Voice Senior”, accanto a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, con Antonella Clerici alla conduzione.

Il ritorno sulle scene dei due componenti del gruppo riporta a galla le vicissitudini passate che hanno condotto a cambiamenti sostanziali nella formazione. Dopo una storia giovanile tra Angela e Angelo, infatti, la “brunetta” incontra Marcello Brocherel, un albergatore valdostano, e tra i due è subito passione: nel 1976, con il gruppo ai primi successi, nasce Luca, il primo figlio della coppia.

Poi, nel 1981, accade il fattaccio, propria alla vigilia della partecipazione dei Ricchi e Poveri al Festival Di Sanremo. Angela, infatti, fa una scoperta sconvolgente, pizzicando il marito insieme all’amica e collega Marina Occhiena, la “bionda” dei Ricchi e Poveri. Il tradimento è così cocente da segnare per sempre le sorti del gruppo.

Angela molla immediatamente il compagno e fa in modo che la “bionda” venga definitivamente estromessa dal gruppo. Lo scandalo dei Ricchi e Poveri è entrato a far parte della cultura popolare italiana, anche se sulla questione, nel corso degli anni, Angela Brambati ha cercato di mantenere il più stretto riserbo, salvo alcune rare dichiarazioni.

Angela Brambati, la “brunetta” dei Ricchi e Poveri, è stata al centro di uno scandalo che ha fatto epoca

“Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche” ha dichiarato la Brambati in un’intervista sulle pagine del settimanale “Oggi”.

Marina Occhiena riceve una ricca buonuscita per tenere la bocca chiusa sulla vicenda e i Ricchi e Poveri si affermano come trio, fino alla clamorosa reunion celebrata nel 2020, con l’esibizione dei quattro, finalmente riappacificati, sul palco dell’Ariston, per il primo Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

I Ricchi e Poveri festeggiano così in quell’occasione i 50 anni di carriera, offrendo al pubblico un medley con alcuni dei loro più grandi successi: “L’ultimo amore”, “La prima cosa bella” e “Che sarà”. Si tratta di un evento speciale e unico: in seguito, dopo la morte di Gatti, la formazione si riduce nuovamente a due elementi, Angelo e Angela, oggi coach di “The Voice Senior”.