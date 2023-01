Maria De Filippi nel ‘dramma’: ora comincia a sudare freddo

Dopo 15 anni Mediaset avrebbe preso una decisione clamorosa, scegliendo di rispondere al “monopolio” del Festival di Sanremo con una controprogrammazione adeguata, che vedrebbe in primo piano Maria De Filippi.

Si assottiglia sempre di più il tempo che ci separa dall’edizione numero 73 della kermesse più attesa d’Italia: il Festival di Sanremo, condotto dall’ormai veterano Amadeus. Dal 7 all’11 febbraio tutta l’attenzione nazionale sarà concentrata sulla manifestazione musicale, considerando l’hype generato dal cast proposto, dagli ospiti previsti, dalle conduttrici e dal gioco del Fantasanremo.

Eppure, quest’anno, l’orizzonte del Festival potrebbe non essere tanto sgombro come al solito. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia.it, Piersilvio Berlusconi starebbe pensando di sferrare un serrato contrattacco alla Rai e al suo evento di punta, schierando alfieri come Maria De Filippi per una controprogrammazione di livello.

Giuseppe Candela ha rivelato che il Biscione a febbraio potrebbe mettere in campo i suoi programmi migliori per lottare degnamente contro il Festival, invece di arrendersi come al solito proponendo una programmazione soft in concomitanza con la manifestazione. Piersilvio vorrebbe contrapporre invece colossi come il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e Le Iene di Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

Il Festival di Sanremo, sempre al centro di polemiche preventive, come quella per i prezzi esorbitanti dei biglietti per assistere alle serate seduti sulle poltroncine del Teatro Ariston, è un catalizzatore enorme di energie e curiosità da parte dell’opinione pubblica, per cui diventa delicato per la concorrenza rispondere a una corazzata del genere.

Sulle spalle di Maria De Filippi e del suo “C’è Posta per Te” potrebbe ricadere una grande responsabilità

Per questo la diffusione dei rumors sulla presunta controprogrammazione di Mediaset, da parte del giornalista Candela, ha scatenato le fantasie più sfrenate. Il retroscena più succoso riguarda la volontà di Piersilvio Berlusconi di contrapporre alla serata finale del Festival, quella di sabato 11 febbraio, un programma “carro armato” come “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi.

Ovviamente, insieme alle indiscrezioni, il giornalista non si è potuto esimere dall’esprimere su Twitter la sua opinione in merito all’intera questione. Secondo Candela, l’operazione potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol per Mediaset: “E finiscono per fare un bell’assist a Sanremo 2023 ‘sabotato’ che potrà gridare al miracolo perdendo 5 punti share rispetto al passato…”.

Al momento da Mediaset non è arrivata alcuna conferma o smentita sulla faccenda, quindi occorrerà aspettare per vedere se a Maria De Filippi, con il suo “C’è Posta”, riuscirà l’impresa di battere il Festival di Sanremo, come accaduto in passato solo a Barbara D’Urso con un suo Grande Fratello.