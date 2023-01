“Il contratto è scaduto!”: clamoroso al GF VIP | Costretto a restare fuori dalla casa

Il rientro di un concorrente avvolto nel mistero. Il pubblico a tentoni tra voci di corridoio. Ecco cosa succede nella Casa del GF VIP.

Ieri è andata in onda la ventisettesima puntata di uno dei reality show più longevi della tv italiana, condotto per la quarta volta di fila da Alfonso Signorini. Di certo non ci si annoia mai nella Casa, specie in questa discussa edizione, costellata da accuse di bullismo e scherzi pazzi nel cuore della notte ai danni di altri concorrenti.

Le ultime arrivano proprio dalla puntata del 9 gennaio, dominata dalla figura di Dana Saber. La cantante è entrata a gamba tesa nella scena della Casa, inimicandosi la cantante Wilma Goich. Il motivo? La modella, new entry del Grande Fratello VIP, non ha perso tempo e avrebbe dormito nuda con Daniele Dal Moro – fatto smentito dallo stesso Daniele, il quale a sua volta sarebbe coinvolto in un piccante aneddoto: proprio poco fa, sarebbe stato sorpreso chiuso in un armadio in compagnia di Oriana.

Tuttavia, c’è invece chi è tenuto fuori non solo dagli armadi, ma dalla Casa più frizzante della tv italiana.

Chi è il vip costretto a rimanere fuori dalla Casa

Ne discutono in molti, senza dare forma a una risposta definitiva sulle motivazioni sulla sua prolungata assenza. Si tratta di Antonino Spinalbese, noto hair stylist al centro della platea social per le sue condizioni di salute.

Antonino infatti è stato costretto ad abbandonare la Casa del Grande Fratello a causa di una malattia al pancreas. Da quel momento, le sue apparizioni nel reality show si sono limitate a brevi fotogrammi in collegamento da remoto.

Il ricovero per la malattia autoimmune, tuttavia, pare non essere al centro delle motivazioni della prolungata assenza dalla Casa.

Secondo alcuni rumors condivisi da Deianira Marzano, Antonino Spinalbese starebbe contrattando i termini del suo rientro al GF VIP. Il contratto è ormai scaduto, ma Antonino chiede il doppio.