Alfonso Signorini sbugiarda Sonia in diretta nazionale: chissà come avrà reagito Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli torna come opinionista alla corte di Alfonso Signorini per continuare a commentare il comportamento dei vipponi al Grande Fratello Vip: il padrone di casa la riaccoglie giocandole uno scherzetto niente male.

La Bruganelli, moglie del vulcanico conduttore Paolo Bonolis, si è sempre distinta come una donna dalla forte personalità e non si è mai risparmiata nel commentare, anche in maniera piuttosto veemente, le performance dei personaggi del programma, per aggiungere quel “pepe” che è un po’ il fulcro del programma. Di ritorno dalla pausa natalizia, Alfonso Signorini ha rivelato di aver sentito la mancanza di Sonia e si è riservato di giocarle un tiro mancino.

“Questa donna mi è mancata, nonostante tutto, mi sei mancata un sacco. Però New York ti ha fatto bene, hai una bella cera. A proposito di New York, cara Sonia, so che hai fatto molto shopping. So che hai svaligiato il negozio di un celebre marchio di scarpe sportive” ha esordito Signorini all’indirizzo dell’opinionista, ancora ignara di dove lui volesse andare a parare.

Scambio di battute serrato tra Signorini e Bruganelli

Signorini ha rivelato poi di aver ricevuto una lettera da New York da parte di un signore che ha mostrato in fotografia. “Lo vediamo in tutto il suo splendore e lui mi ha scritto: ‘Caro Alfonso, ho conosciuto una signora italiana molto ricca, lei mi scagliava delle occhiate pazzesche. Per avere un po’ di sconto mi ha detto che lavora con te. Io vorrei ritrovare nella mia vita questa signora. Le dici di chiamarmi?'” ha continuato sibilino Signorini.

Sonia Bruganelli a quel punto ha capito il gioco del conduttore e ridendo ha ribattuto: “Diciamo la verità, tu mi hai detto: ‘Se vai ai negozi di articoli sportivi, che sono sempre pieni di boni, mandami una foto’ e io ti ho mandato la foto”, ma a quel punto Alfonso non ha mollato il colpo: “Mi hai detto: ‘Guarda che bono questo'”.

Il “bono” di New York: la foto “incriminata”

Il gioco però è bello quando dura poco: “Io ti ho detto: ‘Bono così o di più?’ e tu ‘Puoi fare di meglio'” ha precisato la Bruganelli. Il conduttore, in ogni caso, non ha voluto per nulla fare dietrofront : “Mi hai scritto: ‘Sono pazza di lui'”. “No, sono pazza di te, c’è gente che guarda a casa” ha specificato Sonia. Così Signorini ha terminato lo scherzo: “Paolo stai tranquillo, ti è fedele nei secoli”.

Più avanti, nel corso della trasmissione, Alfonso Signorini ha poi notato che Sonia Bruganelli si era concentrata sul cellulare e le ha chiesto spiegazioni. L’opinionista alla fine ha dovuto svelare l’arcano: “C’è Paolo che non ha ancora capito chi fosse quello che hai fatto vedere tu. Grazie. È roba di Alfonso, non c’entro niente io”.