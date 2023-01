5 film con Jeremy Renner da rivedere

Jeremy Renner. Da Avenger ad Arrival, un attore eclettico. Ecco 5 film con Jeremy Renner protagonista assolutamente da vedere.

Avenger, Cacciatore di streghe, agete della C.I.A. , scienziato: Jeremy Renner si proclama come il suo collega, Christian Bale, un attore eclettico capace di impersonare mille volti e di saper caratterizzare ognuno di loro in modo singolare.

Ecco perché abbiamo scelto 5 film dell’attore che più ci sono piaciuti in cui non solo la sua performance è impeccabile ma anche il film è assolutamente da vedere.

Nato a Modesto in California nel 1971, Jeremy Renner è un attore, un produttore e anche un cantante statunitense. Sicuramente viene conosciuto per aver interpretato il ruolo di Clint Barton (Occhio di Falco) all’interno dell’MCU ma Renner calca i set cinematografici da molto prima.

Arrival (2016)

Diretto da Denis Villeneuve, parla di dodici navicelle spaziali che atterrano sulla Terra. Una professoressa di linguistica, interpretata da Amy Adams, viene reclutata dall’esercito per formare un team e riuscire a comunicare con le forme di vita nella navicella. Nel film Jeremy Renner interpreta un collega della dottoressa, di cui si innamorerà, nel reparto adibito alla linguistica.

Il film è uscito nel 2016 e attualmente si trova in streaming sulla piattaforma Netflix.

American Hustle. L’apparenza inganna (2013)

Diretto da David O. Russell, American Hustle è un contenitore perfetto per un cast stellato: come protagonisti vediamo i premi oscar Jennfier Lawrence, Amy Adams e Bradley Cooper, Christian Bale e ovviamente Jeremy Renner. La trama: un brillante truffatore e la sua astuta amante iniziano a lavorare per un agente dell’FBI che li inserisce sottocopertura nella mafia del New Jersey. Nel film l’attore interpreta un appassionato politico. Bisogna però stare attenti alla moglie del furfante.

Questo film, con ben 10 Nomination agli Oscar, si trova su Netflix.

Prendimi! (2018)

Cinque amici d’infanzia giocano ad un vecchio gioco che va avanti da trent’anni ormai: acchiapparella. Quano uno di loro si sposa, decide di ritirarsi dalla competizione ma senza successo. La storia del film si ispira ad una realmente accaduta, riportata in un articolo del Wall Street Journal su una comitiva degli anni Ottanta.

In questo film, durante le riprese, Jeremy Renner si è fratturato il gomito destro e il polso sinistro.

Il film è diretto da Jeff Tomsic e può essere visto su Netflix.

Avengers (2012)

Diretto da Joss Whendon. Il film si è posto come il nono maggior incasso nella storia del cinema. E’ stato distribuito da Disney e ha aperto il primo ciclo dei film Disney-Marvel. Avengers parla dei “Vendicatori”: Thor, Iron Man, Capitan America, Vedova Nera, Hulk e Occhio di Falco, interpretato proprio da Jeremy Renner, che dovranno salvare la terra dalla minaccia del Tesseract.

E’ proprio partecipando a questo film che l’attore si è guadagnato la fama.

Il film è disponibile su Disney+.