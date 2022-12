Lo stuntman più spettacolare di Tom Cruise

Tom Cruise nel corso della sua carriera ha sicuramente avuto tanti stuntman incredibili, ma questo è davvero sensazionale… Il video su Youtube si intola, per l’appunto, “La più grande acrobazia nella storia del cinema”. Guarda il video!

Nelle ultime ore la Paramount Pictures ha pubblicato un frame che vede il protagonista Tom Cruise in scene particolari della serie Mission Impossible. Il nuovo film, dal titolo Mission: Impossible – Dead Reckoning, è al momento programmato per l’uscita esclusivamente nelle sale il prossimo 14 luglio 2023. È stata anche pubblicata la prossima data per il sequel del film , prevista per il 28 giugno 2024. Nel video, si scoprono tutte le scene, da brivido, tra spettacolo e pericolo, che l’attore deve affrontare nel corso della trama.

Il video mostra qualcosa di eccessivo, tra una giravolta e l’altra. Tom Cruise è alla guida di una cross e, trovandosi in un burrone, fa una serie – spettacolare e teatrale – di base jumping a terra.

Tom Cruise attore tra i più spericolati

La star americana, tra gli artisti più spericolati di Hollywood in assoluto, negli anni ha dimostrato il proprio coraggio sul set. Negli anni, ha accumulato tanti aneddoti, tra scene davvero pericolose e tagli. Nel video sopra proposto, i professionisti hanno affermato che Tom Cruise ha fatto 500 paracadutismo, lanciandosi da quote ragguardevoli, e più di 13.000 salti di sulla moto, tutti per riuscire a realizzare questa sequenza. Il suo lavoro è supportato da professionisti del settore che, con preparazione e allenamento, si testano nelle acrobazie, a volte sfidando anche la sorte in salti pericolosi.

In Mission Impossible l’esibizione sarà proprio di Tom Cruise

Quella che è stata definita dalla produzione del film come “l’acrobazia più folle della storia del cinema”, è stata fatta in Norvegia. Sul set è stata costruita una rampa che affaccia sulla scogliera della località di Hellesylt per consentire di girare la scena clou. Tom Cruise, prossimo ai 60 anni, si adopera in un salto giù con la moto, lasciandola andare lateralmente e salvandosi dallo schianto con il paracadute.

I tempi di lavorazione e registrazione sono stati lunghi proprio per la complessità del set e per lo spettacolo da offrire tra acrobazie e salti. La star Cruise ha espresso fin da subito la volontà di eseguire in prima persona gli stunt, senza controfigura. Il settimo film, si presenta la pubblico da apripista offrendo una acquolina al pubblico non indifferente, presentando ogni curiosità anche per l’ ottavo episodio di Mission Impossible, in vista per il 2024. Tom si esibirà in altre spettacolari e pericolose esibizioni? Non ci resta che attendere.