Smoke on the Water and Machine Head: 50 anni dell’album dei Deep Purple

50 anni di Smoke on the Water and Machine Head. I Deep Purple festeggiano il compleanno del loro album di maggior successo. Ecco tutti i brani.

L’album di maggior successo dei Deep Purple compie 50 anni. La rock band simbolo di un’epoca, si era formata a Hertford nel 1968 e insieme ai gruppi come i Led Zeppelin, Black Sabbath, sono considerati i pionieri del genere hard rock e i precursori dell’heavy metal. Sono stati il gruppo più influente degli anni settanta spaziando tra i vari generi: blues, rock’n’roll, funk, jazz, fino all’R&B.

Probabilmente il gruppo più conosciuto del pianeta che vanta più di 100 milioni di copie vendute nel mondo, senza considerare le vendite di dischi illegali che giravano ai tempi. Il gruppo è inserito nel Guinness dei primati come band più rumorosa al mondo dopo il concerto al Rainbow Theater a Londra nel 1972 perché ben tre persone svennero dopo i 117dB raggiunti dal suono. Nel 2016 invece sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

Ora la band si appresta a festeggiare i 50 anni dell’album più famoso, Machine Head. Ecco i brani.

L’album più vendutodei Deep Purple compie 50 anni

Machine Head è stato indubbiamente l’album di maggior successo della band che ha creato dei brani iconici, coverizzati in tutto il mondo, anche da band di successo come i Guns n Roses. L’album contiene pietre miliari come Highway Star, Lazy e come dimenticare Smoke on the water.

Il brano in particolare racconta un episodio realmente accaduto a Montreux nel 1971 durante la fine di un concerto di Frank Zappa e The mothers of invention, venne sparato un razzo segnaletico che incendiò il casino.

Il titolo infatti si rifà al fumo che si spandeva sopra il lago Lemano dal casinò totalmente in fiamme mentre i membri della band guardavano l’incendio dal loro hotel. Funky Claude che viene nominato nel brano infatti si riferisce al direttore del Montreux Jazz Festival che aiutò parecchie persone a fuggire dalle fiamme.

Il titolo se ci pensiamo, Smoke on the water, letteralmente ‘fumo sull’acqua’, rimanda alle immagini che i membri del gruppo avevano visto dalla loro finestra sul famoso lago.

Tutto questo viene riferito nell’edizione speciale dell’album, contenente due brani rivisitati e un’intervista alla band sui suoi successi più famosi.