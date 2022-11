Edoardo Tavassi a bruciapelo: “Ti nominerò”, spunta un dettaglio che lo sbugiarda

Edo Tavassi sembra molto interessato a conoscere la new entry: l’ influencer venezuelana Oriana Marzoli. Amore a prima vista per lei?

Giunta alla settima edizione, il Grande Fratello Vip si conferma tra i programmi più amati dal pubblico italiano. Alfonso Signorini aveva già annunciato che la puntata dello scorso giovedì, 3 novembre, sarebbe stata ricca di sorprese, scandite in un’aria fresca di novità. Nella casa più spiata d’Italia, sono entrati 6 nuovi concorrenti, tre uomini e tre donne. L’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi e l’ex modello e tentatore di Temptation Island Luciano Punzo. Tra le donne, Oriana Marzoli, modella e influncer famosissima in Spagna, Micol Incorvaia (sorella della più nota Clizia) e la showgirl Sarah Altobello. Edoardo Tavassi, 36 anni, ha subito notato la bellissima Oriana e, questa mattina, in giardino, ha parlato con gli altri concorrenti, chiedendosi quando ci sarà la possibilità di conoscersi meglio…

Sicuramente l’ex naufrago dell’ Isola dei Famosi creerà la situazione per potersi approcciare alla bella modella. Nel frattempo, il pubblico più attento non ha perso l’occasione di notare che la modella Oriana assomiglia molto a Mercedesz Henger, con cui Edoardo ha avuto una storia d’amore fatta di alti e bassi proprio sull’ Isola dei Famosi della scorsa edizione.

Edoardo parla di Oriana con gli altri concorrenti

È solo poche ore interno della casa e già i concorrenti chiacchierano di lei: la bella Oriana. Edo Tavassi, con gli occhi a cuore, confessa ad Antonino Spinalbese di non essere riuscito ad avere una conversazione con la modella lei in quanto è spesso sfuggente. “Oriana si fa la sua vita” ha commentato in un video Alberto De Pisis, sottolineando che la VIP non ha fatto altro che dedicarsi all’allenamento e alla beauty routine da quando è entrata. Deluso da questo atteggiamento di chiusura verso gli altri concorrenti, Edo Tavassi non lo condivide e aggiunge che: “Io le voglio sapere le storie delle persone…Io ci devo parlare con la gente.” Per Antonino invece il comportamento di Oriana è da ricondurre al fatto che lei abbia una differente visione del gioco, avendo partecipato a tantissimi reality. Scherzando, Edoardo dice a voce alta, rivolgendosi ad Oriana: ” Ti nominerò…mi fai male agli occhi!”, per sottolineare quanto lei sia bella.

Chi è Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è un’influencer e modella di 30 anni, nata a Caracas in Venezuela. Molto famosa in Spagna, lei ha preso parte ai diversi reality (e molti di essi li ha abbandonati in tempi record). Inizia la sua carriera nel format spagnolo di Uomini e Donne, dove conobbe Tony Spina, con il quale riempì le pagine di gossip. Dopo una lunga e tormentata love story, approda in “La casa fuera”, dove conobbe Ivan Gonzalez, noto al pubblico italiano per essere stato sul trono di Uomini e Donne.

Su Instagram è seguita da oltre 2 milioni di follower: con loro condivide scatti di sé e della sua quotidianità.