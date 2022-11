Milly Carlucci, ‘lascia’ la prima serata: la decisione della Rai fa impazzire i fan

Ballando con le stelle lascia la prima serata. La sorpresa dei fan non è servita a far cambiare idea ai vertici di RAI 1. Milly Carlucci si allarga e viene premiata dal primo canale nazionale. Ecco le novità.

Lo show di Milly Carlucci, ormai indiscussa regina della programmazione televisiva di Rai 1, viene promosso a pieni voti dagli spettatori, costringendo mamma Rai a prendere provvedimenti: il programma sta riscuotendo un ottimo successo in questa nuova edizione. Le novità non sono assolutamente mancate, d’altronde Ballando con le stelle differentemente da altri programmi, non è mai rimasto indietro e anzi si è adeguato al gusto dei suoi fan e del mercato edizione dopo edizione. Milly Carlucci si è dimostrata un’abile presentatrice nel capire chi invitare all’oramai suo programma, cercando di mantenerlo appetibile per le nuove generazioni e ancora legibile per le vecchie. Aneddoti, retroscena e dietro le quinte, vanno in onda ora su RaiPlay in un format intitolato Ballando segreto. Un’altra novità mostrata è proprio riguardante la riprogrammazione della trasmissione: sorprendentemente il programma perde l’indiscusso posto in prima serata e viene spalmato su più giorni. Questo è quello che è stato detto a proposito di questa nuova decisione ai vertici.

“La rai premia la sua Regina con 4 appuntamenti nel pomeriggio di Rai1. Parliamo di Ballando on the road, il talen itinerante ideato da Milly Carlucci dove i ballerini più virtuosi ed entusiasmanti provinati in giro per l’Italia si esibiscono per provare a sbarcare in prime time“.

Torna lo spin-off di Milly Carlucci nel pomeriggio Rai

Ballando con le stelle verrà spostato nel pomeriggio di Rai 1 con quattro appuntamenti: dal 5 novembre dalle 14.00 alle 15.00 per quattro sabati consecutivi. Questo è stato deciso a fronte del nuovo spin-off che Milly Carlucci ha voluto portare avanti per la trasmissione, in cui talenti provenienti da ogni parte d’Italia avranno modo di esibirsi in prove artistiche di danza classica e moderna davati ai telespettatori della tv di Stato. I vincitori poi parteciperanno alle puntate in prima serata in un segmento loro dedicato.

Alla fine la regina di Rai 1 è riuscita a raddoppiare il tempo a lei dediato: ha inoltre rivelato la possibilità che vengano trasmesse delle strisce quotidiane come avviene con altri talent o reality, di alcuni minuti in cui mostrare i dietro le quinte dei concorrenti. Al momento si tratta solo di un’ipotesi. Nel frattempo la quinta puntata dello show di Milly Carlucci si scopre che una ballerina per una notte sarà Wanda Nara. Gabriel Garko si è infortunato seriamente ai tendi e Montesano ha rivelato un retroscena con Tripoli.

Dunque il programma Ballando on the road sarà protagonista del primo canale nazionale ogni sabato per quattro sabati consecutivi, nella fascia oraria del dopo pranzo. Ballando con le stelle rimane comunque il programma di prima serata Rai.