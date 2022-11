“Grosso fibroma che va rimosso”: le condizioni della star Sharon Stone

La nota attrice Sharon Stone ha confessato di avere un fibroma che dovrà essere rimosso al più presto. Ecco come sta.

Solo poche ore fa la famosissima attrice Sharon Stone ha dichiarato tramite i social di avere una malattia. Ha voluto avvertire i fan, infatti, che nelle prossime settimane sarà meno presente online perché dovrà sottoporsi a delle cure, tra cui un’operazione. Il suo annuncio ha voluto essere anche un invito alla sensibilizzazione e di prestare più attenzione ai segnali che il nostro corpo ci manda. Ma come sta l’artista? E di quale malattia soffre esattamente?

L’artista americana vanta una carriera lunga e di successo, che le ha permesso di diventare una delle attrici più stimate e apprezzate del mondo. Ha cominciato a comparire al cinema con piccoli ruoli all’inizio degli anni ’80, tra cui una comparsa in Stardust Memories di Woody Allen. In breve tempo, ha acquisito ruoli sempre più importanti, ma il film che l’ha resa famosa ovunque è stato Basic Instict nel 1992, dove interpretava la femme fatale Catherine Tramell. La scena dell’interrogatorio dove accavalla le gambe è entrata nella storia del cinema.

La diva di Hollywood ha continuato a ottenere successo durante tutti questi anni e si è fatta notare anche per la sua vita privata. Nelle ultime ore ha rivelato al mondo intero di avere un tumore. Ecco qualche dettaglio su questo male.

Sharon Stone, il tumore da operare

Come dichiarato tramite le stories su Instagram, Sharon Stone ha un tumore fibroide, un grosso fibroma – ovvero un’escrescenza che cresce in maniera irregolare senza un apparente motivo – all’utero che dovrà essere rimosso immediatamente. L’attrice lo ha dichiarato non solo per avvertire i fan, ma anche per invitare le persone, in particolare le donne, a chiedere un secondo parere a un altro medico se non sono convinte della diagnosi ricevuta.

L’attrice, infatti, ha raccontato di di aver ricevuto una prima diagnosi sbagliata e la cura che ha seguito non ha fatto altro che aggravare la sua situazione. “Ho appena ricevuto un’altra diagnosi errata e subìto una procedura medica sbagliata. Questa volta doppia epidurale. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere.” La scoperta è stata, come da lei stessa specificato, “un grosso fibroma che deve essere rimosso“. Infine, si è rivolta a tutte le donne: “Cercate un secondo parere, può salvarvi la vita“. La diva non è in pericolo di vita, ma dovrà seguire una terapia per diverse settimane.