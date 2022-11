Michelle Hunziker spazzata via in pochi mesi: Giovanni perde la testa per la famosissima

“Breve ma intensa”, sono queste le parole che verrebbero in mente a tutti pensando alla storia d’amore avvenuta tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Ora il bel medico ha perso la testa per un’altra famosissima.

Quest’estate tutti i rotocalchi più famosi parlavano solo della love story tra la bella Michelle Hunziker e il palestrato medico Giovanni Angiolini. La loro storia però è stata spazzata via in pochi mesi, ma Angiolini non ha certo perso tempo.

Ha tentato di riconquistare la bella conduttrice svizzera, ma dopo aver preso un bel due di picche, il medico più bello d’Italia, come è stato definito dalle sue fan, ha letteralmente perso la testa per un’altra famosissima dello spettacolo. Non crederete mai di chi stiamo parlando.

Il breve flirt di Michelle Hunziker con Giovanni Angiolini

Dopo il breve periodo di pausa che Michelle Hunziker ha preso dalla vita coniugale, la bella conduttrice ha vissuto momenti di bollente passione con Giovanni Angiolini, giovane chirurgo di professione dal fisico mozzafiato. Tutti ricordiamo i diversi scatti che li hanno ripresi quest’estate, ma ad oggi è tutto finito. Nonostante Angiolini ha provato in tutti i modi a riconquistare Michelle, dedicandole addirittura post e canzoni struggenti, per tutta risposta la Hunziker si è rinfilata la fede al dito e ha smesso di seguirlo sui social. Sappiamo che Michelle Hunziker è tornata con Tomaso Trussardi e sta facendo di tutto pur di riconquistarlo, pare proprio che il colpo di testa sia finito e lei abbia deciso di ritornare sui suoi passi.

Giovanni Angiolini di nuovo in sella

Accettato il fatto che la love story con Michelle Hunziker sia finita, Giovanni Angiolini ha perso la testa per la ex compagna di Carlo Conti, la bella Roberta Morise. L’ex naufraga de L’Isola dei famosi è stata “pizzicata” con il bel medico come riporta il settimanale Chi. Per il momento sui social dei diretti interessati non viene riportata nessuna smentita e nessuna conferma. Sarà il tempo a dare notizie più precise sulla natura del loro legame.

Quello che è certo è che per Giovanni Angiolini non è altro che pubblicità gratuita nei suoi confronti. Come diceva Oscar Wilde: “Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli”. “Occhi di ghiaccio” ci aveva già provato nel 2015 quando partecipò all’edizione del Grande Fratello a farsi pubblicità con scarsi risultati. Che abbia forse trovato il metodo giusto per far parlare di lui?