“Ci ha fatto fare un figura di mer…”: Gegia sbotta contro Marco Bellavia

Gegia sbotta contro Marco Bellavia durante la diretta: “Ci hai fatto fare una figura di m*rda, ci ha rovinato. La verità verrà a galla. E’ lui il perdente di questa edizione.” Gegia come sempre senza peli sulla lingua.

Dopo il grande clamore per la vicenda accaduta al Grande Fratello VIP, Marco Bellavia ha ricevuto una vera e propria controffensiva da parte di una delle concorrenti nella casa: Gegia gli ha risposto per le rime durante la diretta. Sono piovute infatti accuse da parte di due inquiline della casa che hanno fatto riferimento a molestie da parte dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. Secondo il loro punto di vista questo giustificherebbe perché le donne abbiano attaccato e ridicolizzato Marco Bellavia che ricordiamo essere uscito dalla casa a causa di un clima tossico e nocivo nei suoi confronti: lui infatti soffriva di depressione ed è stato allontanato dagli altri concorrenti e non ha ricevuto assistenza da parte del programma. E’ stato costretto quindi a lasciare il programma. Cristina Quaranta e Gegia però ci raccontano un’altra verità: “Lui voleva entrare nel letto con me e fare le cosacce“. Torna quindi alla ribalta la questione di Marco Bellavia, il quale aveva prontamente sporto denuncia al programma e ai concorrenti che avevano aggravato la sua situazione. A queste denunce non hanno saputo stare in silenzio i suoi “coinquilini”: Gegia ha sbottato contro di lui in diretta. Ecco cosa è stato detto.

Gegia è stata infati intervistata da Casa Pipol e come ha dimostrato in più di un’occasione, la donna non riesce proprio a frenare la lingua: un linguaggio tagliente per un argomento delicato. Tornata sull’argomento Marco Bellavia, l’attrice ha detto queste parole.

Gegia su Marco Bellavia: “lo perdono”

Gegia, pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci, è un’ attrice e comica italiana e proprio sulla comicità che ha basato la sua carriera e le ha permesso di far parte della casa più importante di Canale 5. Nata a Salento ma cresciuta a Roma, si iscrive all’albo degli psicologi del Lazio ma inizia a lavorare in piccole compagnie teatrali. Inizia poi la sua carriera televisiva in rai e spopola nel reality show Ritorno al presente su Rai 1. Ha partecipato a molti film e conosciuto molte personalità di spicco come Bud Spencer, Lino Banfi e Jerry Calà.

Quest’anno partecipa alla nuova edizione del Grande Fratello VIP ed è stata subito protagonista di una vicenda spiacevole che è successa all’interno della casa: a seguito dell’uscita volontaria di un concorrente causa bullismo, un pò di teste sono saltate proprio tra i concorrenti. Chi infatti ha fatto commenti poco spiacevoli ai danni di Marco Bellavia è stato allontanato dal programma e la stessa Gegia, seppur non eliminata, ha avuto un richiamo da parte dell’albo degli psicologi di cui fa parte. Ecco perché, oltre alla figuraccia pubblica su una tv nazionale, le ripercussioni sono arrivate anche sulla sua carriera e Gegia non ha saputo più trattenersi.

Gegia parla di quello che è successo con Marco Bellavia

Queste sono state le sue parole in un’intervista a Casa Pipol, in cui l’attrice ne ha dette di cotte e di crude contro l’ex presentatore di Bim Bum Bam: “Perché su instagram ho scritto ‘lo perdono’? Era una cosaironica! Il perdente di questa edizione è proprio Marco Bellavia, ci ha fatto fare una figura di m*rda a tutti là dentro la verità verrà a galla.”.

Ha poi continuato:” Tutti noi abbiamo fatto il possibile là dentro per lui. Il caso Marco Bellavia mi ha rovinato. Io ho due lauree, una in lettere e una in psicologia ma mi sono laureata a quarant’anni, ho preso quelle lauree perché mi interessavo a me come studi. Inizialmente non volevo fare neanche gli esami. Non sono una psicologa , non ho fatto i cinque anni di specializzazione in psicoterapia, all’albo mi ero iscritta solo quest’anno.” In merito al Grande Fratello VIP ha confessato che :” La mia comicità ha più senso fuori che dentro. Ho provato a fare comicità ma proprio non sono riuscita. Tornassi indietro non direi a Marco Bellavia ‘tu non stai bene’. Io sono sempre stata unabrava persona e sono uscita da lì non con i commenti che mi davano della bulla. Ho pianto. Ho dovuto disattivare i commenti di Instagram. Il personaggio peggiore? Wilma Goich: è cattiva ma è cattiva da sempre, io la conosco da molto tempo.”

E conclude dicendo: “ Io prima del GFVIP ho fatto un reality nel 2005, Ritorno al presente e l’ho vinto. Nel cast c’era Andy Luotto, Marina Suma e una sconosciuta Elisabetta Gregoraci. Si, quel reality l’ho vinto.”