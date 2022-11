Ignazio Moser, ora sposa Cecilia: sapete però chi è l’ex? Assurdo!

I noti vip Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposeranno presto: ma sapevate che il ciclista ha una ex molto famosa? Eccola, è bellissima.

Da poco tempo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno annunciato che sono pronti a convolare a nozze. La coppia è una delle più solide e stabili del mondo dello spettacolo, infatti i due hanno una relazione dal 2017. Si sono conosciuti proprio grazie alla televisione, quando entrambi stavano partecipando al Grande Fratello Vip. All’epoca, passò alla storia l’indimenticabile scena dell’armadio.

I due hanno continuato la loro storia d’amore anche dopo la fine del programma di Alfonso Signorini, che all’epoca era condotto da Ilary Blasi. Sono molto affiatati e durante questi anni si sono dimostrati una coppia molto unita, circondata da milioni di fan che sostengono il loro amore. Sono, infatti, molto popolari sui social, in particolare su Instagram. In totale, i loro profili contano più di cinque milioni di follower.

Proprio sul noto social, hanno fatto sapere del loro fidanzamento ufficiale. Entrambi, solo pochi giorni fa, hanno pubblicato un reel che spiegava che si sposeranno presto. Queste le parole di lui: “And… she said yes! Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”. Un post molto toccante, che ha riscosso subito migliaia di like e commenti. L’ex ciclista non vede l’ora di sposarsi, ma sapete con chi stava prima di conoscere l’influencer argentina?

Ignazio Moser, l’ex prima di conoscere Cecilia Rodriguez

Prima di lanciarsi nel mondo dello spettacolo, Ignazio Moser ha avuto una carriera di successo nello sport, in particolare nel ciclismo. Ha ereditato la passione dal padre, Francesco Moser, campione mondiale su strada e su pista nel 1977 e nel 1976. Anche il figlio ha avuto una carriera sportiva di successo, ma non altrettanto lunga e si è ritirato nel 2014. Oggi lavora come influencer e personaggio televisivo.

Prima di conoscere la sorella minore di Belen Rodriguez, l’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha avuto diverse relazioni, alcune più importanti di altre. Una delle più note è stata quella con la bellissima Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e donne, nonché Miss Universe Italy 2022. Come dichiarato da lui stesso su Fanpage, è stata una storia molto intensa ma anche molto sofferta, al punto che ha impiegato molto tempo per riprendersi: “Ho avuto alcune ragazze dopo di lei, ed ero io ogni volta, al momento della svolta, a fare un passo indietro“. Per fortuna, oggi è felicissimo insieme alla modella argentina.