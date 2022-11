Flavio Insinna, clamoroso ‘schiaffone’ a Renato Zero: colpo bassissimo

Nella serata di mercoledì 2 novembre il noto programma di Rai Uno L’Eredità condotto da Flavio Insinna ha superato nettamente in ascolti lo show di Renato Zero su Canale 5.

Schiaffo di Flavio Insinna a Renato Zero: il programma di Rai Uno l’Eredità ha battuto in ascolti lo show del cantante andato in onda su Canale 5 nella serata di mercoledì 2 novembre.

Nella serata di mercoledì 2 novembre a prendersi la scena per quanto riguarda gli ascolti televisivi è stato senza ombra di dubbio il noto programma di Rai Uno L’Eredità condotto da Flavio Insinna.

Lo show televisivo è stato infatti seguito da 2.112.000 spettatori pari al 13.4% di share. Battuto dunque il programma di Renato Zero che va in onda su Canale 5 e che ha fatto registrare 1.536.000 spettatori pari all’11.7% di share.

Gli ascolti di mercoledì 2 novembre: comanda Flavio Insinna

Per quanto riguarda invece gli altri programmi, subito dietro L’Eredità si colloca Chi l’ha visto?, che ha raccolto 1.738.000 spettatori pari all’11% di share.

Su Rai 2 Burraco Fatale ha fatto registrare 1.211.000 telespettatori per il 6.4% di share, mentre su Italia Uno il film Dolittle è stato visto 1.176.000 spettatori per il 6.3% di share. Controcorrente-Prima Serata di Rete4 ha raccolto 712.000 spettatori per il 5.2% di share.

Si passa poi a La7, con Atlantide che ha registrato 440.000 spettatori e il 3.5% di share, e a Rai Premium, con il programma Mina Settembre 2 che ha siglato il 2.2% di share con 400.000 spettatori. Passando infine a Sky Sport, la partita di Champions League tra Juventus e PSG è stata vista da 609.000 spettatori per il 3.1% di share.

Gli ascolti televisivi del preserale

Per quanto riguarda invece il preserale, L’Eredità – La Sfida dei 7 su Rai Uno ha ricevuto un ascolto medio di 3.119.000 spettatori, con il 21.7% di share, con L’Eredità che ha invece fatto registrare il 24.% con 4.304.000 telespettatori.

Caduta Libera – Inizia la Sfida, programma di Canale 5, ha fatto registrare il 17.6% di share con 2.460.000 spettatori, mentre su Rai Due NCIS è stato visto da 470.000 spettatori con il 2.7%. Il TGR di Rai3 ha suscitato l’attenzione di 2.553.000 telespettatori con il 14% di share, mentre Blob ha ottenuto il 5.4% con 1.066.000 spettatori.

Su Rete 4, il programma Tempesta D’Amore ha chiuso con 745.000 spettatori e con il 3.7% di share, mentre su La7 Lingo – Parole In Gioco ha fatto registrare 204.000 spettatori ottenendo l’1.2% di share.

Infine un accenno anche a Celebrity Chef, visto su TV8 da 387.000 spettatori per il 2.1% di share, e a Cash or Trash – Chi Offre di Più?, che ha fatto registrare sul Nove il 2% di share con 366.000 spettatori.