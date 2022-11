Vittorio Sgarbi, avete mai visto i figli? La somiglianza è agghiacciante

Avete mai visto i figli del noto politico Vittorio Sgarbi? La somiglianza con il padre è allucinante.

Senza dubbio, Vittorio Sgarbi è uno dei personaggi più criticati e controversi del mondo della politica italiana. Noto per il suo temperamento polemico, più di una volta non ha esitato a esprimere il suo pensiero in maniera netta o a litigare in diretta. Anche la sua vita privata è abbastanza nota: sapevate che ha dei figli? Gli assomigliano tantissimo.

Originario di Ferrara, prima di entrare in politica ha coltivato i suoi studi umanistici con grande passione. Dopo il diploma, infatti, si è laureato in Filosofia con il massimo dei voti e, poco dopo, ha ottenuto anche la specialistica in Storia dell’arte. Parallelamente alla sua carriera da politico, quindi, ha portato avanti anche quella di critico d’arte. Ha insegnato per alcuni anni all’università di Udine e ha pubblicato diversi libri e saggi sull’argomento.

Da sempre, quindi, lavora nel mondo della cultura, a cui ha poi affiancato la politica. In questo settore, dal 1975, ha ricoperto diversi ruoli, cambiando spesso schieramento, tanto che è stato definito “il più grande trasformista d’Italia”. Più di una volta ha discusso con i suoi colleghi fino a litigare: è noto l’episodio in cui è stato portato fuori di peso dal tribunale.

Ma cosa si sa della sua vita sentimentale? Ha avuto parecchie relazioni e ha tre figli.

Vittorio Sgarbi, i figli identici a lui

Vittorio Sgarbi ha fatto spesso parlare di sé anche per la sua vita privata. E’ nato in una famiglia di farmacisti e sua sorella è Elisabetta Sgarbi, che alcuni anni fa ha fondato la casa editrice La nave di Teseo. Dal 1998 ha una relazione con l’attrice Sabrina Colle, che però entrambi hanno definito “aperta”.

La sua visione di paternità ha spesso fatto discutere. L’ex deputato, infatti, ha tre figli, ma si definisce solo un “padre biologico”, non avendo mai voluto diventare genitore.

I tre ragazzi si chiamano Alba, Evelina e Carlo e gli assomigliano molto. Il sindaco di Sutri li ha incontrati più volte e parla sempre bene di loro. Con Evelina e Alba ha un buon rapporto (con la prima condivide la passione per l’arte, mentre la seconda vive in Albania), mentre con il primogenito Carlo, classe 1988, ha una relazione controversa. Il ragazzo è nato dalla relazione con l’ex moglie Patrizia Brenner, deceduta nel 2002 per leucemia, e ha sempre preferito mantenere il cognome della madre, Brenner.