Edoardo Donnamaria, la collega spiffera tutto: “E’ cotto”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e la loro storia d’amore al GFVip. Sofia Odescalchi commenta il rapporto di Edoardo con Antonella: “Non è una persona che nasconde i sentimenti”. Antonino Spinalbese, anche lui pare essere attratto dal’ex schermitrice. Ecco cosa è successo nell’ultima settimana.

Continua tra molti alti e bassi il flirt tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello VIP. Dopo aver quasi posto fine al loro rapporto i due si sono ritrovati e hanno fatto pace lasciandosi la tensione degli ultimi giorni alle spalle. Donnamaria infatti era stato lasciato da Fiordelisi perché lei si era infastidita per un commento fatto in studio che insinuava che avesse interesse nei confronti di Antonino Spinalbese: “Con me hai chiuso, così impari a non difendermi. Ti piace passare da vittima. Prima dici che ti fidi di me e poi punti me che non mi fido.”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe quindi la mancanza di fiducia da parte di lui. A difenderlo Sofia Odesccalchi, volto di Forum e collega quindi di Edoardo che ha espresso il suo parere sulla faccenda in un programma radiofonico.

La lite si è risolta durante la festa di Halloween in cui i due si sono profusi in coccole e baci sotto le coperte.

Secondo la sua collega Edoardo sarebbe sincero nei confronti di lei e dell’interesse che prova per l’ex schermitrice. Ecco le sue parole in merito al comportamento del collega Donnamaria.

La diretta andata male. Il litigio tra Donnamaria e Fiodelisi

Il legame che si è creato tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella casa più famosa di Canale 5 è subito diventato molto forte in pochissimo tempo. Nonostante questo tra i due ci sono stati degli alti e bassi, un rapporto metereopatico: se in un momento sembra esserci il sereno, ecco che tutto si annuvola portanto lite.

E’ successo proprio questo nella puntata andata in onda il 27 ottobre 2022 in cui la schermitrice ha messo un punto alla relazione perché lui non ha preso le sue difese durante un litigio in studio. Si era infastidita infatti perché ai commenti in studio tra la presunta relazione tra lei e Spinalbese, lui non aveva cercato di darle ragione, confermando quello che lei ha sempre pensato: mancanza di fiducia. La pace però è arrivata subito dopo la discussione poiché solo due giorni dopo il polverone, i due si sono peronati e hanno fatto pace: “E’ bello abbracciarti, sto meglio, mi dimentico di tutto“. I due hanno trovato modo di parlarsi e di chiarisi, lasciandosi ovviamente la tensione alle spalle.

Le parole di Odescalchi e i commenti social sulla vicenda

Ha esordito così Sofia Odescalchi, esprimendo la sua sul suo collega Edoardo Donnamaria: “E’ cotto, vediamo come va. Non è una persona che nasconde i sentimenti”. Dalle sue parole si intuisce che lei conosce molto bene il collega e aggiunge:” Lo preferisco ad Antonino” confrontando l’atteggiamento di Edoardo con quello di Spinalbese, altro pretendente di Fiordelisi nella casa del Reality.

Altro commento invece quello dei telespettatori attivi sui social: “Così lucido su tutto e poi continua a correre dietro Antonella, dopo tutti i passi falsi che lei ha già fatto nei suoi confronti. Per me c’è qualcosa che non cosa. Strategia” ha scritto un’utente su twitter.

Nonostante questo però, il rapporto tra i due ora sembra andare a gonfie vele: durante la festa di Halloween organizzata in casa GF, Donnamaria e Fiordelisi hanno colto l’occasione per spazzare via ogni tensione dalla loro relazione. Si vedono infatti in giardino, abbracciati teneramente sotto una coperta; si sono a lungo guardati negli occhi, stesi in giardino e hanno trovato la loro complicità: “Voglio provare a stare con te, mi dispiace se ti ho fatto stare male. Mi comporto già da fidanzata” ha confessato Antonella al coinquilino che ha deciso così di darle una nuova possibilità per risanare il rapporto.

Il Grande Fratello VIP continua a regalare emozioni ai tuoi telespettatori. Vedremo come andrà la storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.