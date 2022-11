Pamela Prati, messaggi in codice al Gf Vip: finalmente qualcuno l’ha codificati

Pamela Prati durante l’incontro con i fratelli al Grande Fratello Vip ha lanciato degli strani messaggi in codice, sconosciuti finora. Ma qualcuno in rete è riuscito finalmente a codificarli. Cosa si fa pur di rimanere all’interno della Casa più spiata di sempre!

Pamela Prati si sa è sempre stata molto teatrale durante le sue apparizioni. Quel suo atteggiamento da diva e primadonna che la contraddistingue all’interno della Casa del Grande Fratello, ce l’ha sempre avuto, fin dai tempi de “La sai l’ultima?”. Certo che un gesto del genere però è troppo anche per lei.

Dopo aver mentito addirittura su di un ipotetico fidanzato, tale Mark Caltagirone, non stupisce che la soubrette pur di apparire e farsi amare dal pubblico a casa, faccia una richiesta del genere ai suoi familiari. Codificati finalmente i messaggi in codice che la Prati ha detto in diretta.

Pamela Prati: dalle stelle alle stalle

Pamela Prati è una nota soubrette, attrice ed ex modella italiana. È nata a Ozieri nel 1958, è la settima di otto figli ed è vissuta fino a dieci anni in un collegio di suore. Forse proprio per questo suo passato così burrascoso che ha deciso di emergere con ruoli trasgressivi e sensuali. Ha partecipato a diversi programmi come “donna immagine”, nonché cantante e attrice.

Cosa ha detto Pamela ai suoi fratelli?

Visto la sua “buona condotta”, rispetto alla sua prima partecipazione al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di premiarla con un incontro vis a vis con i suoi fratelli Sebastiana e Giuseppe. Pamela Prati si è dimostrata subito felice, elogiando addirittura i suoi fratelli con i suoi colleghi gieffini al rientro nella Casa:

“Io li amo più della mia stessa vita. E poi avete visto che belli? Lei meravigliosa, ha una pelle fantastica, è genetica. E lui? Ha più di 70 anni ed è un ragazzino, si allena tutti i giorni. Tanti anni fa abbiamo anche fatto un incidente, lui ha dovuto fare riabilitazione, ma si è ripreso alla grande”.

Vista così sembra veramente una Pamela dolce e amorevole, però non è sfuggito il messaggio in codice che ha lasciato ai suoi fratelli, parlando in dialetto sardo molto stretto. Qualcuno finalmente è riuscito a codificare le sue parole:

“Perché non dici quello che ho fatto Bastiana? Sì quello che ho sempre fatto per te e per lui. Non hai capito? Sì quello che ho fatto per voi due”. Perché mai avrebbe dovuto fare una tale richiesta ai suoi fratelli? Per farsi ammirare in diretta dal pubblico e da Signorini forse? Che forse forse questo finto perbenismo di Pamela alla fine sia solo finzione?