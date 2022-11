Letizia di Spagna spodestata: la più bella in assoluto è solo lei

Letizia di Spagna ormai deve fare i conti con l’età che avanza e con una bellezza in famiglia. Scopriamo di chi si tratta…

Letizia Ortiz, amata e ammirata regina consorte di Spagna del re Filippo VI, ha da poco compiuto 50 anni e la sua bellezza aumenta ogni giorno di più. La ragazza borghese è entrata in un punta di piedi alla corte dei Borbone che con il suo lavoro (ex giornalista e cronista) , e il suo stile, oggi alimenta e aumenta la popolarità della monarchia spagnola.

La sua storia è colma di aneddoti e curiosità, dal rapporto che la lega alla figlia Leonor, futura regina di Spagna, a quello controverso con la suocera, regina Sofia.

Letizia di Spagna, sua figlia Leonor compie 17 anni

Il DNA non sbaglia: la bellissima Leonor, primogenita dei consorti di Spagna, ha compito 17 anni, ieri 31 ottobre ed è considerata la Principessa più bella d’Europa. Merito anche della mamma da cui ha ereditato stile e gusti in fatto di look. La Principessa delle Asturie Leonor studia in un college prestigioso fuori dalla Spagna ed è tornata a Madrid dal Galles in occasione del suo compleanno e per un evento, importantissimo, che riguarda l’agenda reale: la consegna dei premio Principessa delle Asturie con dei look incantevoli di mamma Letizia e delle figlie Leonor (17 anni) e Sophia (15 anni).

Letizia di Spagna, il mistero degli orecchini spariti di Leonor

In questa occasione Leonor, ad appena 17 anni, ha debuttato in società, entrando nel vivo dei suoi doveri di Corte, concentrando tutta l’attenzione su di sè. La futura erede al trono, occhi azzurri e capelli biondi, è una vera reale: portamento impeccabile e look stupendo, si conferma come la Principessa più affascinante d’Europa. Per l’evento serale ha sfoggiato un abito a fantasia tropicale bianco e nero di Michael Kors con delle scarpe a punta. Molto bello il raccolto intrecciato e gli orecchini a foglia di palma, firmati Chanel, che appartengono a Letizia di Spagna.

A proposito di orecchini, intorno a loro c’è una storia: la Principessa 17 enne completato l’oufit con degli orecchini in oro e brillanti, presi in prestito da Letizia. Gli esperti in questioni reali hanno pensato che si trattasse di un omaggio alla regina Letizia. Ma a un certo punto li ha sostituiti con un altro paio, un doppio cerchio oro e nero a lobo. Non si è compreso il mistero di questo cambiamento: orecchini troppo eleganti per l’occasione oppure i pendenti le davano fastidio e quindi abbia deciso di sostituirli? Non si sa, ma ciò che è indubbio è la sua impeccabile eleganza.