Maria De Filippi ha preso a ‘schiaffi’ Milly: mazzata micidiale

Il “duello” tra Maria De Filippi e Milly Carlucci prosegue come tutte le settimane. Sabato 29 ottobre decisamente Maria ha preso metaforicamente parlando a “schiaffi” la povera Milly. Che mazzata che ha preso. Cosa sarà mai successo tra le due?

I telespettatori devono decidere da che parte stare, anche qui si sono create due fazioni, il team Maria e il team Milly. Ogni settimana a colpi di sciabola le due regine indiscusse di casa Mediaset e Rai, si sfidano a duello. La scorsa settimana Maria De Filippi ha preso a “schiaffi” Milly Carlucci.

Una mazzata micidiale ha preso la Rai dopo la lotta tra la De Filippi e la Carlucci. Quali saranno i numeri dei caduti dopo questo scontro?

Due programmi molto amati dal pubblico

Mediaset e la Rai hanno diversi programmi di punta che gli fa aumentare l’indice di gradimento del pubblico. Due di questi programmi sono rispettivamente Tu Si Que Vales di casa Mediaset e Ballando con le stelle di casa Rai. Il primo è un programma dove i concorrenti si esibiscono in un’esibizione a loro scelta per tentare di ricevere l’approvazione dei giudici, per tornare così nelle puntate successive. Queste esibizioni possono essere canore, di recitazione, spettacolo di magia e altro ancora. In Ballando con le Stelle invece, una serie di vip appositamente selezionati, si sfidano in gara, imparando l’arte del ballo, accompagnati da maestri professionisti.

Che rapporto c’è tra Milly e Maria?

Come ogni anno, Mediaset e Rai si sfidano a colpi di share, mettendo i loro programmi di punta nella stessa serata e alla stessa ora, tentando così di strapparsi a vicenda la corona del miglior programma che ha raggiunto picchi di ascolto più alti. La settimana scorsa, al consueto appuntamento del sabato sera, Mediaset ha “sguinzagliato” Maria De Filippi con Tu Si Que Vales, mentre la Rai ci prova con Milly Carlucci con Ballando con le stelle. Regina indiscussa della serata è stata Maria De Filippi, con il suo programma ha raggiunto uno share del 28.6%, con un record di ascolti di 4.190.000 spettatori. Per contro Milly si è classificata seconda alla collega, in quanto nello stesso orario, Ballando con le stelle è stato visto da 3.439.000 spettatori, toccando uno share del 23.8%. in sostanza Maria De Filippi ha preso a “schiaffi” Milly Carlucci, con una mazzata micidiale di ascolti.

Nonostante questa diatriba continui da anni, i giornali cercano sempre di mettere le due conduttrici l’una contro l’altra anche nella vita quotidiana. Una sorta di duello alla Eva contro Eva. In realtà, Maria De Filippi e Milly Carlucci si stimano molto come professioniste e hanno confermato che questa guerra è solo una questione di ascolti:

“In realtà la rivalità è quella di due aziende che mettono in onda i rispettivi show il sabato sera. La stampa si diverte a mettere due donne in competizione…ci siamo sentite più volte. C’è un rapporto di stima e cordialità. Lei è stata una donna che ha rotto il ghiaccio per quel che riguarda il ruolo femminile: è anche produttore, ed è riuscita a ottenere la parità totale”. Con queste parole la Carlucci mette fine ai pettegolezzi che girano da anni sul loro rapporto di amore/odio.