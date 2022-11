Ivan Zazzaroni, giallo ex moglie: finalmente l’identità misteriosa

C’è sempre stata una sorta di giallo misterioso attorno all’identità dell’ex moglie del giornalista sportivo Ivan Zazzaroni. Finalmente il nome della donna è stato svelato e anche qualche dettaglio in più sul motivo della loro separazione.

Ivan Zazzaroni, l’attuale giudice del programma Ballando con le stelle è sempre stato molto misterioso sull’identità della sua ex moglie, è un giallo a tutti gli effetti. Finalmente qualche particolare in più è emerso da tutta questa storia degna di un qualunque libro di Agatha Christie.

Finalmente l’identità misteriosa è stata svelata dell’ex moglie di Ivan Zazzaroni. Rimarrete di sasso nello scoprire cosa gli aveva vietato di fare. Sarà forse per questo che i due si sono lasciati?

Ivan Zazzaroni e la fine dell’amicizia con Sinisa Mihajlovic

Ivan Zazzaroni è un giornalista sportivo molto famoso e richiesto nel suo campo, grazie proprio alla sua preparazione eccellente nel mondo calcistico. La sua carriera lavorativa è un’alternanza di giornalismo e opinionista nel mondo televisivo. Dal 2021 è infatti, dopo essere stato concorrente, uno dei giudici di Ballando con le stelle. Il suo nome tempo fa è stato associato ad un fatto molto spiacevole, in quanto Zazzaroni ha rivelato senza il consenso del suo amico Sinisa Mihajlovic, la malattia che aveva colpito quest’ultimo, al Corriere dello sport. Quello scoop che gli avrà sicuramente fatto guadagnare un alto compenso, ha però messo fine alla sua amicizia con l’allenatore, costringendolo a “sparire” anche dai social per i diversi attacchi subiti dal popolo del web. Paradossalmente in quell’occasione l’unica ad averne preso le difese è stata proprio la sua ex moglie.

Chiusa una porta si apre un portone

Finalmente il giallo sull’identità misteriosa dell’ex moglie di Ivan Zazzaroni è stato svelato. Il suo nome è Cristina Canali, con la quale hanno avuto anche un figlio, Gian Maria Zazzeroni classe 1990. Non si sa di preciso cosa li abbia portati al divorzio, quello che è stato reso noto proprio da Ivan stesso è che la Canali non voleva che lui partecipasse a Ballando con le stelle.

Di Cristina Canali non si hanno notizie, la donna non ha profili social e non rilascia mai interviste, per cui non si sa né l’aspetto dell’ex moglie di Zazzaroni, né il suo lavoro attuale e la sua vita privata. Il mistero avvolto dietro questa storia non fa altro che infittirsi sempre di più. Se di lei non si sa praticamente nulla, sappiamo invece che Ivan Zazzaroni è andato avanti, si è risposato con Monica Gasparini, giornalista e conduttrice televisiva.