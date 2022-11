Chiara Ferragni, ‘addio’ a Fedez: dove se n’è andata in questi giorni

Chiara Ferragni, dopo la festa di Halloween, la vacanza senza Fedez: vola in Giordania per il ponte del Primo Novembre. Ecco con chi era.

In amore vince chi viaggia ma anche chi, pur essendo felicemente fidanzato – in questo caso sposato – è libero. La coppia formata da Chiara Ferragni, 35 anni, e da Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, 33 anni, gode di ottima salute. Sposati dal 4 settembre 2018, i due giovani influencer sono felicemente innamorati sotto i riflettori costante dei social. E, a proposito di social, abbiamo visto come questi giorni siano stati per Fedez e Chiara giorni movimentati all’insegna del divertimento, dell’allegria e della festa. Nelle scorse ore, inoltre, Chiara sui suoi social aveva pubblicato foto del suo soggiorno in questa città da sogno, mostrando anche le prelibatezza degustate a cena.

Dopo il party del 31 ottobre, in vista di Halloween, Chiara è partita senza il suo maritino all’insegna di una meta per lei tanto ambita e corteggiata da tempo.

Prima la festa di Halloween

In occasione di Halloween, Chiara Ferragni ha ricreato il look di Christina Aguilera nel videoclip di Dirty, ispirandosi ad un grande successo di ormai 20 anni fa. La moglie di Federico ha indossato un look molto chiacchierato e molto apprezzato sui social. Come una vera pop star, Chiara ha indossato un micro bikini, pantaloni in pelle, in stile anni ’90 e un lato B totalmente scoperto. I pantaloni lasciano vedere solo gli slip che riportano la scritta “nasty”, traducibile con “cattiva ragazza”.

La Giordania, un posto da sogno

In viaggio senza la sua family. Chiara Ferragni è in Giordania con la sua comitiva, mentre figli e marito Fedez sono rimasti a Milano. Come mostra sul suo profilo Instagram, l’imprenditrice digitale, nei giorni del ponte della festa di tutti i Santi, è volata in Giordania. Poche ore fa, Chiara aveva pubblicato foto del suo soggiorno nel Paese arabo, mostrando ai suoi follower anche le pietanze che ha potuto apprezzare e degustare a cena. La sua crew è composta dalle sue inseparabili amiche e influencer come Chiara Biasi, Martina Maccherone e Veronica Ferraro, con il loro inseparabile team. Come scrive Chiara sui social: “Petra. E’ stato un mio sogno visitare questo posto per così tanto tempo e oggi l’ho realizzato» scrive come copy del post su Instagram dove mostra scatti incantevoli della meta.”

Gli scatti mostrano una Chiara soddisfatta dei luoghi incantevoli visitati che hanno rispecchiato in toto il suo sogno , come lei stessa dice nel post su Instagram. Dal party serale, brindisi e selfie, alla magia della terra araba, la Ferragni si è divertita per la compagnia e per il sogno realizzato.