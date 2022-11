“Sarà arrestato”: colpo di scena, Raoul Bova svela tutto

Tra le fiction più seguite della scorsa stagione televisiva di Canale 5 vi è stata sicuramente Buongiorno mamma 2: le rivelazioni di Raoul Bova sulla seconda stagione.

Sta per tornare con la seconda stagione la seguitissima fiction di Canale 5 Buongiorno mamma 2: gli spoiler di Raoul Bova su ciò che accadrà nelle puntate della serie.

Tra le fiction maggiormente seguite di Canale 5 della scorsa stagione vi è stata Buongiorno mamma 2, la serie tv che vede come protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta e che ha avuto un enorme successo di pubblico.

La seconda stagione andrà in onda a partire dalla prossima primavera, anche se il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto curiosare sul set in modo così da poterne sapere qualcosa di più sulla trama e sulle vicende della famiglia Borghi e dei suoi componenti, ovvero Guido e Anna con i loro quattro figli.

La prima stagione era termina con un importante colpo di scena, con gli spettatori che hanno capito grazie a un flashback come Anna sia finita in coma ovvero per essersi trovata davanti la porta di casa Maurizia Scalzi, l’amica di infanzia che si credeva essere morta per un incendio. Le sorprese però non mancheranno nemmeno nella seconda stagione.

Raoul Bova sulla trama della seconda stagione

L’attore protagonista di Buongiorno Mamma 2 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla trama della seconda stagione: “Ci saranno molte sorprese soprattutto per quanto riguarda Guido e Anna. Lui dovrà affrontare dure prove, sarà anche arrestato“.

L’attore ha lavorato insieme a Maria Chiara Giannetta non solo per Buongiorno mamma ma anche sul set di Don Matteo rivelando di trovarsi incredibilmente bene con la collega, che a seconda del personaggio che deve interpretare cambia enormemente tanto da dare la sensazione ogni volta di essere una persona totalmente diversa.

Le parole di Maria Chiara Giannetta sulla serie di canale 5 Buongiorno mamma

A parlare della seconda stagione di Buongiorno Mamma, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalla prossima primavera è stata poi anche Maria Chiara Giannetta, che nella fiction interpreta la parte della moglie di Guido che è finita in coma.

Queste le dichiarazioni dell’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni in merito alla seconda stagione dell’attesissima serie tv che ha avuto un enorme successo con la sua prima stagione: “La storia si muove tra il 1990 e il 2013. Vedrete ancora una volta che si tratta di una serie molto particolare“.