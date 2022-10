Ballando con le stelle, ex ballerino (amatissimo) nello scandalo: la Rai straccia il contratto

Dopo una molestia accaduta in diretta, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle è stato licenziato in tronco dalla Rai. Di chi stiamo parlando? L’azienda Rai si è allontanata prendendo le distanze da quanto successo in diretta nella puntata dello scorso venerdì 21 ottobre di Oggi è un altro giorno, per un episodio di cui si sta parlando in questi giorni. Memo Remigi, 84 anni, è stato licenziato dal programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Il cantante è stato beccato dalle telecamere mentre palpeggiava la sua collega Jessica Morlacchi, cantante 35 enne. Il video, in poco tempo, è diventato virale sui social, scatenando disgusto e tante critiche degli utenti. Il giorno dopo la decisione di sospendere il cantante dal programma.

La padrona di casa Serena Bortone si è scusata pubblicamente per l’accaduto: “Remigi si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta, avevamo mantenuto il riserbo ma ora che l’episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia sincerità a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell’azienda. E il mio profondo dispiacere.”

Memo, colto con le mani…nel sacco

Lo stesso Memo Remigi, seppur sia stato colto in flagrante, non si è scusato ma si è giustificato dicendo che si è trattato solo di un gesto goliardico. In un’intervista a Fanpage ha smentito tutto: «C’è un’atmosfera goliardica tra noi, ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario. Io cercavo di sistemare il microfono che era caduto dalla cintura. Le ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, non sono mai stato questo tipo di persona.” La frase ha fatto infuriare la vittima di violenza Jessica Morlacchi: “Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne.”

Il licenziamento immediato di Memo Remigi

La Rai, a seguito dell’episodio accaduto a Oggi è un altro giorno, ha deciso di stracciare il contratto di Memo Remigi. Nel comunicato ufficiale si legge che: “A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda, la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione, che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme.”

Sui social sono piovuti messaggi di solidarietà per Jessica e di condanna di Memo.