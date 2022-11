Elenoire Ferruzzi cade la parrucca e si vede la verità: ecco com’è veramente

Elonoire Ferruzzi si sistema la parrucca durante la sua beauty routine la scorsa settimana. La donna non ha mai chiarito il motivo per il quale la portasse. Ecco svelato perché.

Elonoire Ferruzzi si sa, ci tiene molto al suo aspetto: dalle unghie di resina e acrilico alla chirurgia estetica, lei è una donna vistosa, una performer che mette molta attenzione ai dettagli di ciò che decide di indossare e di come decide di porsi. E’ entrata nella casa del GFVIP in questa edizione e subito ai telespettatori è balzato all’occhio il fatto che lei portasse una parrucca. Ci si è chiesti il perché di tale gesto anche perché, per chi è fan della Ferruzzi su instagram, non la si è mai visti senza. Qualcuno ha pensato ad un rimedio per un taglio finito male, altri hanno ipotizzato a semplicemente un escamotage estetico per cambiare spesso look senza rovinare la fibra dei capelli. La realtà però è un’altra. Durante il pomeriggio in casa mediaset, Elenoire Ferruzzi si sistema la parrucca e rivela i suoi veri capelli che però non sono quelli biondo platico che siamo abituati a vedere.

Ecco cosa cela Elenoire Ferruzzi: il motivo per cui porta la parrucca potrà sconvolgervi perché non è quello che sembra.

Si sistema la parrucca durante la beauty routine

Elenoire Ferruzzi è un’icona LGBTQ+ milanese. Showgirl e Influencer, è diventata famosa per un video ironico in cui prendeva in giro un noto brand di accessori. Il video infatti ha fatto il giro su tutti i social, portandole un gran seguito.

Elenoire inoltre è una donna trans che ha militato e si è sempre battuta per i diritti della comunità, portando la sua testimonianza fino alla casa del Grande Fratello VIP che sicuramente non aveva mai visto dei concorrenti parlare così approfonditamente dell’argomento. Il suo profilo è di una scioccante bellezza chitch ma anche di tanta tanta informazione sulla comunità LGBTQ+. Questo però non ha mai spiegato come mai la donna portasse sempre la parrucca.

Il motivo dietro la parrucca

In tantissimi da quando la donna partecipa al programma di casa Mediaset si sono chiesti il perché della parrucca visto che Elenoire non ha mai parlato di alcun disturbo o problema legato al cuio capelluto. Nonostante il grande seguito della Ferruzzi e i suoi video sfrontati, lei è sempre stata molto restia a parlare della sua vita personale. Eppure delle informazioni si trovano molto facilmente sul web proprio a causa della sua fama all’interno dell’internet. Il motivo potrebbe scioccarvi.

Elenoire infatti è stata molto male a causa del Covid e ha rischiato la vita in terapia intensiva per mesi. E’ possibile infatti che la sua folta chioma si possa essere rovinata a causa della malattina e che quindi la gieffina abbia pensato ad una soluzione drastica: utilizzare una parrucca e farsi un taglio netto per farla ricrescere più sana e folta. Durante la sua permanenza in casa infatti, Elenoire non ha mai mostrato alle telecamere i suoi veri capelli ma mentre era in giardino con Patrizia Rossetti e mentre si truccava ha alzato la parrucca per completare il make up. E’ chiaro che i suoi veri capelli non siano biondi.

Sul web ovviamente i commenti sono esplosi e tutti si sono chiesti del perché del taglio così netto dei suoi capelli. Ecco il motivo.