Tomaso Trussardi, la verità sul flirt con la dama di UeD: è uscito completamente allo scoperto

Il famoso imprenditore Tomaso Trussardi è di nuovo protagonista delle cronache rosa e sbotta sui social.

Risalgono a qualche settimana fa i gossip che hanno coinvolto il nome di Tomaso Trussardi e della sua ex moglie Michelle Hunziker. Ora, il nome dell’imprenditore è tornato in auge per un possibile flirt, tramutato in frequentazione, con un volto noto del piccolo schermo: si tratterebbe proprio di una dama di Uomini e Donne. Tomaso, sempre pacato e poco presente sui social, non ci ha visto più ed ha replicato sul suo profilo Instagram nelle scorse ore.

La segnalazione dell’indiscrezione è arrivata dall’ influencer Amedeo Venza, il quale ha diffuso il gossip, negando a grandi lettere il ritorno di fiamma tra l’imprenditore e la soubrette Michelle.

Botta e risposta su Instagram

Trussardi, solitamente non ha mai dato modo di farsi travolgere dal gossip, decidendo sempre di allontanarsi dai pettegolezzi. Ma questa volta non ci sta e dà il via ad una botta e risposta su Instagram. Tomaso ha rivolto un attacco nei confronti di Amedeo Venza, influencer, amico del circuito di Uomini e Donne che avrebbe dato il via al gossip secondo cui l’imprenditore e Pamela Barretta avrebbero un flirt. L’ex marito di Michelle Hunziker ha risposto in prima persona, approfondendo la questione in modo seccato. Ha dichiarato infatti che: “Il sedicente esperto di gossip (a me sconosciuto) Amedeo Verza professa sulla mia vita privata…Mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile gossip. Signor Verza, quando getta m***a sul ventilatore dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia. Oppure forse, visto il personaggio, potrebbe anche piacerle.” Non è tardata ad arrivare la replica di Amedeo Venza: “Caro signor Trussardi (che di signore hai ben poco), il ventilatore continua ad usarlo tu, di sti tempi ti è anche utile. Ti sei studiato a pennello la poesia da recitare? Convinci solo gli stolti! E comunque io i cognomi gli storpiavo quando ero bimbom**chia”.

Il ritorno di fiamma con Michelle Hunziker

Michelle avrebbe fatto il primo passo per risanare il rapporto d’amore con suo marito, diventato nel frattempo ex. Tomaso non la voleva ma grazie alla caparbietà di Michelle, data da attenzioni, messaggi e gesti d’affetto, i due sarebbero arrivati ad un dolce e tenero compromesso d’amore: vivere la loro storia lontani dai riflettori e dai pettegolezzi.

Dopo giorni di gossip, avvistamenti e avvicinamenti possibili, Tomaso torna ad essere sotto i riflettori. Sarà davvero un flirt immaginario, quello tra Tomaso e Pamela? Michelle potrà avere tutto per sè suo marito?