Che Dio ci Aiuti, l’addio più triste di sempre: purtroppo non la vedremo più

Fiction di successo fin dalle prime puntate, Che Dio ci Aiuti è ambientata nel convento di Assisi. Per sette anni abbiamo visto tante avventure legate al duo inseparabile e antitetico di Suor Angela e Suor Costanza, quest’ultima interpretata da Valeria Fabrizi. “Suor Angela ha vissuto e raccontato tutto”, ha detto così Elena Sofia Ricci, giustificando la sua scelta drastica. “Ho sempre detto che avrei lasciato che Dio ci aiuti e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine” ha aggiunto l’attrice in una intervista. Gli autori daranno spazio ad altri personaggi e dinamiche che si intrecceranno dopo l’uscita di Suor Angela, protagonista assoluta del programma televisivo.