Miriam Leone, tutti i segreti della sua bellezza: come apparire come lei

Miriam Leone è una tra le star più amate di oggi, con il suo aspetto sempre curato e naturale, porta eleganza in ogni cosa che fa; ha così svelato i suoi segreti di bellezza e i trucchetti per apparire come lei.

Miriam Leone fa sognare i suoi fan, di una bellezza genuina e disarmante, le donne la invidiano perché vorrebbero essere come lei e gli uomini sono tutti innamorati di lei. La classica bellezza italiana mediterranea, Miriam ha confessato i suoi segreti per essere così com’è.

La particolarità di Miriam Leone è quella di essere una bellissima donna pur rimanendo al naturale. Ha dei piccoli trucchetti e una routine che aiutano sicuramente a darle l’aspetto che ha. Ecco i suoi consigli di bellezza per apparire come lei.

Miriam Leone si mostra al naturale ed è ancora più bella

Miriam Leone, nata a Catania, è un’attrice e conduttrice italiana di 37 anni, famosa per essere stata la ex Miss Italia, Miriam ad oggi è una delle attrici più stimate di sempre. Nonostante la sua giovane età ha già vinto due Nastri d’Argento, un Ciak d’Oro e una candidatura al David di Donatello come migliore attrice protagonista. Ha interpretato diversi ruoli di successo nel mondo del cinema, tra cui la bellissima Eva Kant in Diabolik, ruolo per il quale ha anche cambiato colore di capelli, che tra l’altro ama molto. Miriam Leone nonostante ami molto essere truccata, non ha paura di mostrarsi al naturale, pubblicando di sovente scatti sui social di lei senza filtri:

“Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico. Mostrarsi imperfetti un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti. Stamattina mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali, ancora tutta stropicciata dal sonno, ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità…”.

La routine quotidiana di Miriam Leone

Miriam Leone per prima cosa ha dichiarato di essere per la body positivity, se una persona è felice è anche bella. Sicuramente oltre a questo, la Leone ha confessato di praticare sport quotidianamente, un’alimentazione corretta senza mai privarsi degli alimenti però. È contraria infatti alle diete lampo e alle privazioni.

Miriam Leone ci tiene molto ai suoi capelli, effettua una maschera una volta a settimana e nel suo beauty case non mancano mai tre oggetti: mascara, fondotinta e rigorosamente rossetto rosso. L’attrice ha confermato che lei non ritocca mai le sue foto proprio per non essere schiava del mondo social dove vuole persone perfette ad ogni costo, ha capito che non può piacere a tutti e non le interessa molto:

“Cercai di essere come tutti gli altri e poi capii che essere diversa era la mia forza”.