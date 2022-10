Termosifoni, come risparmiare in inverno: il trucchetto infallibile

Come risparmiare sul riscaldamento in vista delle prossime bollette? Ecco qualche trucco utile.

Questo inverno si prospetta molto difficile. Anche se in tutta Italia sembra che, a causa del cambiamento climatico, le temperature non ne vogliano sapere di scendere, c’è chi già si preoccupa per le bollette del gas che dovrà pagare alla fine del mese. Le bollette dell’elettricità, infatti, sono triplicate e così si prospetta anche per quelle del gas, tra riscaldamento e acqua calda. Cosa fare per cercare di risparmiare?

Risparmiare sul gas non ha solo un vantaggio economico, ma anche ambientale. In questo modo si ha più consapevolezza dell’ecologia e degli sprechi che altrimenti commetteremmo. Cerchiamo quindi, di cercare di evitare questi sprechi anche quando l’emergenza gas sarà finita.

Ci sono diverse soluzioni che possono essere adottate per cercare di risparmiare qualche centinaia d’euro, senza necessariamente dover cambiare fornitore o tipo di riscaldamento. Si può iniziare, per esempio, mantenendo la casa su una temperatura intorno al 18, massimo 20 gradi. I 20 gradi, infatti, sono la gradazione ideale per il nostro fisico e si può anche pensare di comprare un termostato intelligente, in grado di connettersi al wifi domestico e gestire al meglio le temperature, aiutando dunque a evitare sprechi inutili di energia.

Ma non è finita qui.

Bollette troppo alte, come risparmiare sui termosifoni

Ogni tanto, inoltre, è bene spurgare i termosifoni, in modo tale che continuino a riscaldare la casa nel modo corretto. Non tutti sanno che, infatti, nei termosifoni si possono formare delle vere e proprie bolle d’aria, che a ostacolano il corretto funzionamento del sistema riscaldante, andando a renderlo meno efficace. Perciò, è bene pulire i termosifoni almeno una volta all’anno ed è semplicissimo: basta ruotare la valvola per far uscire l’aria di troppo. I termosifoni più moderni potrebbero non permettere uno spurgo manuale, ma si può sempre comprare una valvola di sfiato apposta.

Altri due trucchetti molto semplici: ricordatevi di non coprire mai i termosifoni con vestiti o coperte per farli asciugare prima perché andreste a limitare la sua potenza. L’altro trucchetto consiste nel comprare dei pannelli isolanti da posizionare dietro ai termosifoni, in modo da mantenere il calore costante. Uno solo, infatti, è in grado di ottimizzare il calore: avrete, così, non solo una casa più calda, ma anche una bolletta decisamente meno costosa. In alternativa, si può usare una semplice lamina isolante: costa poco, ma è molto efficace.