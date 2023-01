Letizia Di Spagna, vestita così è uguale a Mercoledì: tutte pazze per il suo look

Anche Letizia di Spagna non ha resistito al fashion trend “Dark Academia”, reso celebre da Mercoledì Addams: la moglie del Re di Spagna, icona di stile, ha sfoggiato un outfit che ha conquistato tutti.

A Madrid, per la 43esima edizione della Fiera del Turismo FITUR 2023 all’Ifema, lo scorso 18 gennaio, Letizia di Spagna ha stupito tutti con un look di impatto dai connotati iconici e inconfondibili. Presente accanto al marito, Re Filippo VI, al Ministro dell’Industria, del Commercio e del Turismo spagnolo, oltre che alla Presidente della Regione di Madrid, tutti gli occhi erano puntati su di lei.

Letizia ha indossato infatti un completo nero impreziosito da un ampio colletto bianco con bordi a forma di petali lavorati all’uncinetto: impossibile non associarla alla trend setter del momento, Mercoledì Addams, protagonista della serie Netflix che ha riscosso un successo planetario, forte anche dello zampino del regista Tim Burton e dell’attrice Jenna Ortega.

Nemmeno una regina infatti è riuscita a resistere al fascino decadentista dell’eroina dark, tornata in auge tramite la reinterpretazione che ne hanno fatto proprio la Ortega e Burton. Per la serie Netflix, poi, è stata coinvolta la costumista Colleen Atwood, la quale ha contribuito ulteriormente a dare una bella rinfrescata all’immagine del personaggio, legato all’immagine bambina dell’attrice Christina Ricci.

La Atwood ha enfatizzato gli elementi di rigore dello stile collegiale, alimentando suggestioni dark e misteriose ma non troppo datate, con un richiamo evidente al contemporaneo. Questi dettami rendono inconfondibile il trend denominato “Dark Academia”, che ha trovato in Mercoledì Addams la sua massima esponente e in Letizia di Spagna un’emulatrice formidabile.

Letizia di Spagna come Mercoledì Addams: il look della Regina incanta con le sue suggestioni goth

L’outfit di Letizia punta sul total black di maglione e pantalone, punteggiato da un unico elemento a contrasto, il colletto bianco finemente lavorato e perfettamente inamidato. Proprio questo particolare ha reso immediato l’accostamento suggestivo tra la Regina Letizia di Spagna e la Regina delle tenebre Mercoledì Addams.

Letizia ha scelto un cardigan nero di Sandro Paris abbinato a un maxi colletto bianco largo e appoggiato sulle spalle. Il maglione è infilato dentro ai pantaloni neri a sigaretta di Hugo Boss, con una cinta nera a definire il punto vita. Completano il look gli stivali low cost Unisa con tacco comodo.

Letizia di Spagna ha sfoggiato anche degli orecchini di diamanti a forma di “X”, in linea con l’ispirazione goth, senza rinunciare all’anello italiano regalatole dalle figlie. Un’interpretazione regale di Mercoledì Addams, dunque, di quelle che restano negli annali, come il balletto virale di Jenna Ortega.