Francesca Fagnani, quando torna in tv: i fan scalpitano

Grandi notizie per i fan di Francesca Fagnani, presto la “belva” più amata di sempre tornerà presto in tv. La Fagnani farà addirittura tripletta, insomma sarà uno spasso seguirla, ecco quando la rivedremo.

Francesca Fagnani è mancata per un po’ dalle scene e adesso i fan la reclamano, vogliono rivedere quel suo modo irriverente e pungente che tanto piace durante le sue interviste. Senza troppi “peli sulla lingua”, riesce a far cedere quasi tutti, anche “i big” più imponenti tutti d’un pezzo.

Le voci di corridoio sono state confermate per la gioia dei fan che scalpitavano. È ufficiale, Francesca Fagnani tornerà presto in televisione con il suo programma di punta. Quanto dovremo ancora aspettare prima di vederla in tv?

Francesca Fagnani e l’amore con Enrico Mentana

Francesca Fagnani è nata nel 1978 e in casa Rai c’è entrata per gradi, ha fatto quello che tutti definiscono la gavetta. È passata da spostare scatole come ha confidato a condurre programmi di prestigio. Nessuno le ha regalato niente, quello che ha ottenuto l’ha conquistato con le proprie forze giorno per giorno. Ha esordito in programmi come Annozero e Ballarò, fino ad arrivare alla conduzione delle Belve dal 2018. La Fagnani è molto restia a parlare della sua vita privata, si sa che è legata sentimentalmente con Enrico Mentana da dieci anni. Non è sposata e non ha figli, ma va molto d’accordo con i figli del suo compagno avuti con l’ex moglie Michela Rocco di Torrepadula. Per il momento non ci pensa proprio a stilare “il contratto dell’amore” classico:

“Per me il matrimonio non è un’esigenza, né un desiderio di realizzazione. Però non lo escludo neppure. I figli se arrivano sono un dono della vita. Ma non credo che la felicità e la realizzazione passino necessariamente dai figli. Se si fanno, vanno fatti per amore. Non sopporto chi li fa per convenzione sociale e poi passa il tempo a lamentarsi della dad”.

La Belva torna in tv

Francesca Fagnani è molto amata dai fan per la conduzione del programma irriverente Belve. Famose sono le sue interviste pungenti e senza filtri di personaggi (molto spesso donne) illustri del mondo dello spettacolo, della politica e di cronaca. Il programma tornerà in seconda serata su Rai 2 con tra serate a settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì a partire dal primo novembre 2022.

Molti sono gli intervistati che hanno rifiutato l’invito, come per esempio Buffon, Conte e altri ancora. Per la prima serata vedremo l’intervista a Wanna Marchi e ad Alessandra Celentano. Molti sono anche quelli che effettuano l’intervista e poi ne hanno bloccato la messa in onda come per esempio Elettra Lamborghini e Massimo Ferrero. Insomma, ne vedremo delle belle anche quest’anno.