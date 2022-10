Bastonata improvvisa per Renato Zero: non se l’aspettava neanche lui

Brutte notizie per Renato Zero: lo show del cantante non decolla agli scoli televisivi: a vincere tra i programmi della prima serata è stato il Commissario Montalbano su Rai Uno.

Brutte notizie per Renato Zero e per lo show del cantante che va in onda in prima serata su Canale 5. Nella serata di mercoledì 26 ottobre, ha avuto luogo il primo appuntamento del programma televisivo condotto in prima persona dall’artista, una novità per i tanti italiani che hanno ora a disposizione in tv per la serata diversi nuovi programmi.

Il programma, almeno per quanto riguarda il suo esordio, non è però andato come si sperava e auspicava lo stesso Renato Zero. La primissima puntata dello show intitolato 070 – Speciale Renato Zero, che andrà in onda anche per tutta la prossima settimana, non ha avuto un enorme successo di pubblico.

Flop per lo show di Renato Zero su Canale 5

Il programma vede il noto cantante romano alla guida dello show, che è stato organizzato allo scopo di poter celebrare nel miglior modo possibile il doppio importante traguardo raggiunto dall’artista, ovvero quello dei 55 anni di carriera e quello dei 70 anni, che sono stati compiuti due anni fa.

Lo spettacolo ha avuto luogo nella stupenda e suggestiva cornice del Circo Massimo e ha visto l’illustra partecipazione di tantissimi ospiti rilevanti e degni di nota, con la musica ovviamente a recitare un ruolo da protagonista e di primo piano.

Come mostrato dai dati, 070 – Speciale Renato Zero è però stato seguito da poco più di due milioni di telespettatori, con lo show del cantante superato e battuto nettamente da Il Commissario Montalbano, sebbene quest’ultimo fosse andato in onda con una semplice replica.

Ad avvicinarsi ai due milioni di telespettatori è stato poi Chi l’ha visto?, tornato dunque ai fasti e ai numeri importanti del passato.

I dati relativi agli ascolti di mercoledì 26 ottobre

Per quanto riguarda i dati generali relativi agli ascolti di mercoledì 26 ottobre, la replica de Il Commissario Montalbano su Rai Uno è stata dunque vista da 3.328.000 spettatori con il 18.8% di share.

La prima puntata del programma di Renato Zero è stata invece vista precisamente da 2.269.000 spettatori, con il 15.4% di share. Man On Fire – Il fuoco della vendetta su Rai 2 è stato visto da 709.000 spettatori facendo registrare il 4.2% di share.

Su Italia1, il film Birds of Prey sul personaggio DC Harley Quinn è stato visto da 753.000 telespettatori con il 4.2% di share, mentre su Rete4 il programma Controcorrente – Prima Serata è stato visto da 651.000 spettatori con il 4,5% di share.

Infine Rai3, con il programma Chi l’ha visto? seguito da 1.808.000 spettatori con il 10.9% di share.