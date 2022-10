Barbara Palombelli, cuore spezzato in due: il dramma del figlio adottivo

Barbara Palombelli è una giornalista e conduttrice affermata. In questo periodo, la giornalista è in apprensione per suo figlio adottivo Francesco. E le ragioni sono comprensibili…Ma cosa è successo?

Barbara Palombelli, nata a Roma il 19 ottobre 1953, è una giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica italiana. È entrata nei cuori degli italiani per il suo successo del programma tv Forum, in onda da anni sulla emittente Canale 5. Ma ripercorriamo velocemente la sua carriera. Barbara, dopo aver conseguito la laurea in Lettere moderne nel 1977, inizia la sua carriera in Rai Radio 2, in redazione. Successivamente, diventa giornalista parlamentare. Numerosi i settimanali per cui ha lavorato, come Panorama, il Corriere della Sera, La Repubblica.

Tanti i programmi tv in cui dove abbiamo visto Barbara. Nel 2003 Barbara lavora su Otto e Mezzo con Giuliano Ferrara su La7. E poi è la volta di Domenica In, in cui Barbara veste i panni di opinionista nella stagione condotta da Mara Venier e Massimo Giletti. Dal 2010 al 2015 è uno dei volti del talk show Quarto Grado in onda su Rete 4, condotto da Salvo Sottile. Da qui in poi, la svolta in cui Barbara si occuperà di cronaca. Dal 2013 approda come conduttrice di Forum, raccogliendo il testimone di Rita Dalla Chiesa, ed anche Lo Sportello di Forum ed altri speciali.

La famosa polemica legata al femminicidio

Nell’ultimo periodo Barbara è stata l’epicentro di numerose polemiche legate a frasi dette durante “Lo Sportello di Forum” sui casi di femminicidi. Riferendosi ad alcune donne uccise dai propri uomini, Barbara ha detto che: “Una domanda che dobbiamo farci per forza. Questi uomini erano completamente fuori di testa, obnubilati oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte?” Subito sui social si è scatenata la bufera. Dopo le polemiche generate da quelle frasi Barbara Palombelli torna sui social e scrive che: “La violenza familiare, il crescendo di aggressività che prende il posto dell’amore, l’incomprensione che acceca e rende assassini richiedono indagini accurate e ci pongono di fronte a tanti interrogativi. Quando un uomo o una donna non controllano la rabbia dobbiamo interrogarci. Stabilire ruoli ed emettere condanne senza conoscere i fatti si può fare nei comizi o sulle pagine dei social, non in tribunale. E anche in un’aula televisiva si ha il dovere di guardare la realtà da tutte le angolazioni”.

Barbara, una mamma preoccupata

Barbara è sposata felicemente dal 1982 con l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. Mamma di ben 4 figli, la Palombelli è in ansia per uno dei suoi figli, Francisco, adottato, originario dell’Ecuador. In una puntata di Stasera Italia, Barbara Palombelli aveva dichiarato che Francisco era stato vittima di razzismo.

Infatti a seguito del decreto di sicurezza di quel periodo il giovane avvertiva che in metropolitana lo guardavano diversamente. “Questo mi spezza il cuore come mamma” ha dichiarato la Palombelli.