Barbara D’Urso, purtroppo subisce la decisione Mediaset: stop forzato

Barbara D’Urso è disperata, dovrà dire addio ai suoi fan, stop forzato per Pomeriggio Cinque. Non avendo altri impegni futuri Barbarella dovrà reinventarsi, come farà senza il suo amato “caffeuccio”?

Arriva un momento dove dai piani alti cambiano il palinsesto Mediaset, per cui programmi abituali come Pomeriggio Cinque e altri ancora subiscono delle modifiche. Per il momento stop forzato non solo per Barbara D’Urso ma anche per altri suoi colleghi.

Oltre a Pomeriggio Cinque si fermano altri programmi storici come Amici e Uomini e Donne di Maria De Filippi, Fuori dal Coro di Giordano e altri ancora. Come faranno Barbara D’Urso e colleghi a reinventarsi dopo questo stop forzato?

Barbara D’Urso e l’evoluzione nel tempo

Barbara D’Urso è una conduttrice e attrice italiana nata nel 1957 a Napoli, molto amata e seguita dai suoi fan per i suoi programmi di cronaca e gossip. Il suo curriculum lavorativo è mutato molto negli anni, anche gli incarichi che le sono stati affidati sono cambiati per importanza. Ha recitato in diversi film italiani, partecipando anche solo come guest star, fino ad arrivare ad una nota serie televisiva tutta incentrata su di lei, stiamo parlando dell’amata Dottoressa Giò. Per quanto riguarda i programmi televisivi invece, ha condotto il Grande Fratello, Domenica in, Mattino cinque, Domenica cinque, La pupa e il secchione, Live non è la D’Urso e così via. Purtroppo per lei tutti questi programmi hanno subito un arresto nel tempo e sono stati cancellati dai palinsesti. Attualmente sta conducendo Pomeriggio Cinque dal 2008.

Barbara D’Urso in lacrime

Barbara D’Urso ha ricevuto una brutta notizia, il suo programma, Pomeriggio Cinque, insieme a quelli degli altri colleghi, dovrà andare in pausa forzata. Ma tranquilli, non sarà un pensionamento anticipato, sarà una pausa invernale viste le imminenti vacanze natalizie che si avvicinano. Da dicembre quindi tutti in ferie, il normale palinsesto riprenderà quindi da gennaio 2023, al ritorno delle vacanze.

Insieme a Barbara D’Urso come accennato prima, andranno in pausa anche i programmi di Maria De Filippi e altri ancora. Non saranno invece toccati gli appuntamenti fissi delle soap opere, come per esempio Beautiful. Al posto di Pomeriggio Cinque ritornerà l’amatissima serie turca Terra Amara che riprenderà con le nuove puntate l’amore tra Zuleyha e Yilmaz. Tutti i programmi quindi della fascia pomeridiana ritorneranno presumibilmente dopo la Befana. Nel mentre Maurizio Costanzo ha confermato che prima o poi Barbara D’Urso tornerà a condurre anche un programma in prima serata, ma per il momento non c’è dato di sapere quale.