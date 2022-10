Eleonora Daniele, prima e dopo: quant’è cambiata la conduttrice nel tempo

Eleonora Daniele, volto storico di programmi Rai di successo, è cambiata molto nel corso degli anni. Sicuramente in pochi si ricordano com’era prima di diventare famosa. Eppure deve tutto ad una coraggiosa decisione presa nel 2001, da lì è iniziato tutto.

Eleonora Daniele presenta ormai da anni Storie Italiane su Rai 1 tutte le mattine. È molto amata dal pubblico e raggiunge sempre picchi di share molto alti. Eppure la bella conduttrice è cambiata molto nel corso del tempo. Chissà chi se la ricorda prima e dopo un fortunato evento.

Nella vita ci sono quei particolari treni che se presi al volo ti cambiano totalmente l’esistenza. A volte in positivo, a volte in negativo, questo non c’è dato saperlo, l’unica cosa è avere il coraggio di salirci su quel treno. Questo è quello che ha fatto Eleonora Daniele e a lei quel treno ha portato molta fortuna.

Da attrice a conduttrice: l’evoluzione di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele ha fatto un percorso lavorativo molto vario, nel senso che è passata da essere un’impiegata di banca ad un’attrice in un batter di ciglia. Ha recitato in fiction molto famose come Carabinieri, La Squadra per non parlare della soap opera Un posto al sole. In seguito decise di abbandonare la carriera di attrice per passare a quella di conduttrice televisiva, celebre è la sua apparizione in Unomattina. Attualmente conduce Storie Italiane, programma che tratta le tematiche di attualità e cronache nere. Nel 2013 si è laureata in Scienze della Comunicazione in modo da poter essere definita al 100% una vera giornalista. Eleonora si è sposata con il suo storico fidanzato e ha una figlia nata nel 2020.

Il Grande Fratello le ha aperto le porte

Eleonora Daniele è cambiata molto nel corso del tempo, in pochi si ricorderanno la sua trasformazione del prima e dopo la partecipazione al Grande Fratello nel 2001. È stata proprio la partecipazione a questo format che ha aperto le porte alla conduttrice nel mondo televisivo.

Quando è stata chiamata al Big Brother ha preso una decisione coraggiosa, ha abbandonato il suo lavoro in banca e si è buttata a capofitto nel mondo televisivo. Nonostante sia stata eliminata dopo solo 64 giorni, da lì è partito tutto. Il suo look di allora era molto più esuberante di quello pacato ed elegante di oggi. Anche i suoi capelli biondo miele e la sua acconciatura erano decisamente diversi da quelli di oggi.