Veronica Gentili, chi sono i genitori: due nomi famosissimi

Veronica Gentili, ha svelato il nome dei suoi famosissimi genitori. Adesso si capiscono tante cose per quanto riguarda la sua bravura; l’arte le scorre nelle vene dalla nascita, in quanto figlia d’arte.

Veronica Gentili è un volto ormai noto e molto apprezzato in casa Mediaset, la sua bravura a livello giornalistico non è un mistero. È sempre stata molto schiva nel condividere la sua vita privata, ecco perché dopo aver indicato il nome dei suoi genitori, si capisce a chi deve la sua bravura.

Buon sangue non mente per capirci. Essendo figlia d’arte, diventare una brava giornalista è una dote che ha ereditato direttamente nei suoi geni. I nomi dei suoi genitori sono famosissimi e sono stati proprio loro a spronarla a studiare e ad inseguire i suoi sogni.

Veronica Gentili da attrice a giornalista

Veronica Gentili nasce il 9 luglio 1982 a Roma, ed è una nota attrice, conduttrice e giornalista italiana. Ha esordito da giovane nel film di Gabriele Muccino, Come te nessuno mai nel 1999. Nonostante questo lavoro, non si separava mai dal suo storico taccuino e penna, con i quali annotava tutto quello che vedeva. È stata proprio questa passione che l’ha spronata, insieme alla spinta dei genitori, di perseguire nei suoi studi e nel 2015 è diventata una nota giornalista pubblicista. Da li è andato tutto in discesa, ha condotto diversi programmi, tra cui i due ultimi format più famosi per cui ha ottenuto notevole audience, Buoni o Cattivi e Controcorrente.

Nonostante il lutto, Veronica ha trovato la sua strada

Veronica Gentili è riuscita a trovare il suo posto nel mondo, ha trovato la sua via e il suo lavoro ideale. La Gentili ha rivelato il nome dei suoi genitori e sono veramente importanti, stiamo parlando di Maria Antonietta Santi, meglio conosciuta come Netta Vespignani e di Giuseppe Gentili. Mamma Netta è stata una celebre pittrice e mercante d’arte, mentre papà Giuseppe è stato un avvocato e dirigente Rai.

I genitori di Veronica Gentili l’hanno sempre spronata a proseguire la sua passione per lo studio, la lettura e l’arte ed è proprio grazie a loro che sia lei sia suo fratello Alessandro, hanno raggiunto alti livelli di soddisfazione nella vita. Purtroppo nel 2021, Netta Vespignani è venuta a mancare per una grave malattia, facendo sprofondare la sua famiglia nel più totale sconforto come si è potuto vedere dalle parole di Veronica:

“Mamma ci ha lasciato, ma il suo ricordo resta in tutti i coloro che l’hanno amata. Una personalità vivace, una protagonista, un’artista straordinaria”.